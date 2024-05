Victoire de Diên Biên Phu : la base permettant au Vietnam d’acquérir de grandes réalisations

La Victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954) est la plus glorieuse de l'histoire de la lutte du peuple vietnamien contre les envahisseurs étrangers, reconnue dans l'histoire du Vietnam et dans l'histoire mondiale du XX e siècle pour avoir détruit le système colonial de l'impérialisme.

>> Le panorama Bataille de Diên Biên Phu, rétrospective du passé héroïque

>> Campagne de Diên Biên Phu : quand les peintres vietnamiens voient grand

>> La Victoire de Diên Biên Phu dans les archives

C’est ce qu’a souligné Phankham Pheuyavong, secrétaire du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL) et chef de sa Commission centrale de propagande et de formation et président du Conseil théorique central du PPRL, dans une interview accordée au correspondant de l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Laos sur des significations de la Victoire de Diên Biên Phu qui "a résonné à travers les cinq continents et a ébranlé le monde" à l’occasion du 70e anniversaire de cet événement.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant lao a estimé que la victoire de Diên Biên Phu a obligé la France de signer les accords de Genève, mettant fin à la guerre d'Indochine et reconnaissant l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité des territoires du Vietnam, du Laos et du Cambodge. La victoire a créé une base permettant au peuple vietnamien d’atteindre de grands acquis historiquement significatifs.

Selon ce dirigeant, 70 ans après la Victoire de Diên Biên Phu, le Vietnam a non seulement unifié le pays, mais aussi maintenu son indépendance, sa souveraineté, son intégrité territoriale et son régime socialiste. Sa position, son rôle et son influence sur la scène régionale et internationale sont de plus en plus renforcés.

En particulier, la victoire a apporté de précieuses leçons, contribuant à promouvoir le processus de libération nationale et l'établissement de l'État de la République démocratique populaire lao, a-t-il remarqué.

À cette occasion, Phankham Pheuyavong a également exprimé sa gratitude au Président Hô Chi Minh et au Général Vo Nguyên Giap. Il a également adressé ses meilleurs vœux aux dirigeants du Parti, de l'État, de l'armée et du peuple du Vietnam pour les grands acquis obtenus ces dernières décennies.

VNA/CVN