La victoire de Diên Biên Phu, un modèle pour la cause de la libération nationale

La victoire de Diên Biên Phu est un modèle pour la cause de la libération nationale en Asie, en Afrique et en Amérique latine, contribuant à mettre fin au processus de colonisation, l’une des pages les plus douloureuses de l’histoire de l’humanité, a déclaré Gastón Fiorda, spécialiste en affaires de l’Asie du Sud-Est à la Radio nationale argentine (RNA).

Cet événement historique a prouvé qu’un petit pays, s’il a une détermination résiliente et une ligne politique authentique et sait s’unir pour lutter pour son indépendance et sa liberté, va certainement sortir en vainqueur, a-t-il indiqué dans une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu (7 mai 1954-2024).

Photo : VNA/CVN

La clé de la victoire de la campagne de Diên Biên Phu, selon le chercheur, réside dans l’unanimité de haut en bas du Parti communiste du Vietnam, de l’Armée populaire du Vietnam et du peuple vietnamien sous la direction et le commandement du président Hô Chi Minh et du général Vo Nguyên Giap.

Cette victoire ouvrait une ère nouvelle et encourageait le mouvement de libération nationale qui déferlait dans le monde, surtout sur le continent africain. Elle a créé une réaction en chaîne qui a conduit non seulement à l’indépendance dans les colonies françaises, mais a galvanisé les autres peuples opprimés.

La réalité a également montré que la victoire de Diên Biên Phu est un exemple, un modèle que de nombreux pays ont suivi sur leur chemin de la libération nationale, a noté Gastón Fiorda.

La victoire de Diên Biên Phu a forcé les colonialistes français à s’asseoir à la table des négociations pour discuter et signer les Accords de Genève visant à mettre fin à la guerre et à rétablir la paix en Indochine en juillet 1954, mettant fin à la domination coloniale française et annonçant une nouvelle étape pour la révolution en Indochine.

Dans le cadre des Accords de Genève, pour la première fois, la France et les parties ayant pris part à la Conférence de Genève sur l’Indochine se sont engagés à respecter l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Pour le peuple vietnamien, la libération complète de la moitié Nord du pays permettait de créer une base révolutionnaire solide pour le mouvement national et révolutionnaire dans son ensemble, de devenir la grande base arrière du Sud pour poursuivre la lutte pour la libération du Sud et la réunification nationale.

VNA/CVN