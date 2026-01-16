Le Vietnam émerge comme une destination touristique montante pour les Philippins

Le Vietnam s’avère être une destination de choix pour des milliers de Philippins, une autre compagnie aérienne locale lançant des vols directs vers cette étoile montante du tourisme en Asie du Sud-Est, selon le Philstar Global, l’une des plus grandes publications en langue anglaise des Philippines

Photo : CTV/CVN

Le Philstar Global a annoncé que la compagnie aérienne low-cost AirAsia Philippines lancera des vols directs hebdomadaires entre Manille et Hanoï et Dà Nang à compter du 20 mars 2026, marquant ainsi son expansion sur l’un des marchés touristiques les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.

Le Vietnam est en train de devenir une destination de rêve pour des millions de voyageurs, notamment les Philippins, qui trouvent ce pays d’Asie du Sud-Est attrayant pour son mélange de prix abordables et de patrimoine culturel, a-t-il écrit.

C’est la raison pour laquelle AirAsia Philippines a choisi d’ajouter le Vietnam à son réseau international. La compagnie assurera quatre vols hebdomadaires entre Manille et Hanoï et Dà Nang, programmés en fin d’après-midi ou en soirée pour le confort des passagers, a-t-il expliqué.

Avec le lancement de ces nouvelles liaisons vers Hanoï et Dà Nang, AirAsia Philippines entrera en concurrence directe avec les autres compagnies aériennes philippines opérant déjà sur ces routes, telles que Cebu Pacific et Philippine Airlines, qui proposent toutes deux des vols directs réguliers entre Manille et ces deux villes vietnamiennes.

Le président-directeur général d’AirAsia Philippines, Suresh Bangah, a déclaré que la compagnie aérienne s’implantait au Vietnam afin d’offrir davantage de choix aux voyageurs philippins. Il a également souligné qu’AirAsia, en tant que groupe, développait sa présence en Asie du Sud-Est pour améliorer la connectivité régionale.

"Nous souhaitons offrir aux voyageurs philippins un plus grand choix, un meilleur rapport qualité-prix et un accès facilité à des destinations attrayantes en Asie du Sud-Est", a-t-il dit.

Suresh Bangah a également espéré que ces nouveaux vols permettront d’accroître le nombre d’arrivées de touristes aux Philippines, d’autant plus que les échanges touristiques avec le Vietnam sont actuellement déséquilibrés en faveur de ce dernier.

Selon les données du ministère philippin du Tourisme, 308.679 touristes philippins ont visité le Vietnam entre janvier et octobre 2025, ce qui en fait la huitième destination la plus populaire auprès des voyageurs philippins, dépassant ainsi des destinations traditionnelles comme les États-Unis et la République de Corée.

Entre janvier et octobre 2025, le Vietnam a accueilli 308.679 touristes philippins, tandis que les États-Unis en ont reçu 298.239 et la République de Corée 190.435. Cependant, les Philippines n’ont enregistré que 28.058 arrivées en provenance du Vietnam durant la même période.

VNA/CVN