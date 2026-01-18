Tourisme

Saigontourist dévoile sa vision touristique 2025-2030

Plan. Saigontourist a organisé en décembre dernier une rencontre avec les représentants des 168 communes et quartiers de Hô Chi Minh-Ville, autour du message : “Saigontourist - connexion - accompagnement - développement du tourisme avec la communauté”.

L’événement a non seulement marqué une étape importante, mais a également constitué le point de départ de la stratégie de développement touristique de Saigontourist pour la période 2025-2030, étroitement liée à l’accompagnement des autorités et des communautés locales.

La rencontre a rassemblé près de 300 invités, parmi lesquels des représentants du Comité municipal du Parti, du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, des dirigeants des services et départements municipaux, les secrétaires et présidents des Comités populaires des 168 communes et quartiers, y compris ceux issus des anciennes provinces de Binh Duong et de Bà Ria - Vung Tàu, des organes de presse nationaux et municipaux, ainsi que des dirigeants des entreprises membres du groupe. Cette rencontre a offert au groupe l’occasion de communiquer, d’informer et de réaffirmer son rôle ainsi que sa nouvelle orientation de développement pour la période 2025-2030.

Levier de renforcement des liens

L’événement est appelé à devenir un levier de renforcement des liens et de la coopération entre les entreprises, les autorités et les communautés locales, en vue de promouvoir un tourisme durable, vert et créatif. Ce modèle de coopération vise à garantir un développement harmonieux conciliant intérêts économiques, protection de l’environnement et bien-être social.

À travers cette initiative, Saigontourist entend créer un impact médiatique positif et renforcer son image de marque en tant que leader du secteur touristique vietnamien. Parallèlement, l’événement souligne l’engagement du groupe, aux côtés des autorités et des habitants de Hô Chi Minh-Ville, en faveur d’un tourisme vert et durable, afin de positionner la ville comme une destination majeure en Asie.

S’exprimant lors de la rencontre, Nguyên Thi Anh Hoa, présidente du Conseil des membres de Saigontourist, a mis en avant la vision stratégique et la coopération durable : “Nous avons la conviction que le rayonnement mondial du tourisme vietnamien repose sur une synergie profonde et un accompagnement de chaque instant. Cet événement est l’affirmation de notre stratégie du +Triangle d’Or+ : une alliance indéfectible entre Saigontourist, les autorités et les communautés locales”.

Elle a ajouté : “La coopération avec les 168 communes et quartiers de Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’avec nos partenaires médiatiques stratégiques, concrétise notre engagement non seulement en faveur du développement économique du tourisme, mais aussi de la préservation du patrimoine, de la construction d’un environnement touristique civilisé et de l’amélioration de la qualité de vie des habitants. En misant sur la connexion, l’innovation et le tourisme vert, Saigontourist, aux côtés des autorités municipales, contribuera à faire de Hô Chi Minh-Ville une destination phare de l’Asie, moderne, riche en identité, accueillante et durable”.

Cette rencontre a ouvert un nouveau chapitre de coopération élargie entre Saigontourist et les différents niveaux des autorités locales, en particulier au niveau de base des 168 communes et quartiers de Hô Chi Minh-Ville.

Elle illustre une démarche pionnière visant à associer activités économiques et responsabilité sociale, contribuant au développement global du tourisme urbain selon une approche verte, durable et créative.

Texte : Minh Thu - Gia Hân/CVN