Six Senses Côn Dao, vitrine du bien-être vietnamien sur la scène mondiale

Seul représentant du Vietnam sélectionné dans l’ ELLE UK Spa Guide 2026, Six Senses Côn Dao s’impose parmi les destinations wellness les plus inspirantes au monde. Installé le long d’un littoral intact, le resort séduit par une approche du soin ancrée dans la culture vietnamienne et un engagement environnemental exemplaire.

Photo : CTV/CVN

Selon l’annonce d’ELLE UK, Six Senses Côn Dao figure aux côtés de références internationales situées aux Maldives, en Suisse, en France, en Italie, en Grèce, en Thaïlande ou encore au Panama. Cette présence marque une reconnaissance rare pour un établissement vietnamien dans un guide qui fait autorité en matière de spa et de bien-être.

Un choix éditorial, non un classement

Publié chaque année, l’ELLE UK Spa Guide n’obéit ni à une logique de palmarès ni à un système de notation. Il résulte d’une sélection éditoriale menée par les journalistes spécialisés de la rédaction britannique, fondée sur l’expérience vécue, la qualité des soins et une vision esthétique propre à l’un des magazines lifestyle les plus influents au monde.

Dans sa présentation, ELLE UK décrit Six Senses Côn Dao comme un lieu "rarement aussi isolé et paisible", où le bien-être naît d’un dialogue subtil entre nature originelle, savoir-faire thérapeutique vietnamien et tendances contemporaines du wellness.

Le luxe discret d’un site préservé

Niché sur la côte sauvage de la zone spéciale de Côn Dao, le resort déploie 50 villas en bord de mer, chacune dotée d’une piscine privée et d’une vue dégagée sur l’océan. L’architecture privilégie les matériaux locaux, la lumière naturelle et l’intimité, dans une volonté constante de réduire l’empreinte environnementale - une signature propre à la marque Six Senses.

Photo : CTV/CVN

Au cœur du domaine, le spa et le wellness village sont présentés par ELLE UK comme le "cœur silencieux" du resort. Les soins y sont entièrement personnalisés, pensés en fonction de l’état physique et émotionnel de chaque hôte. Respiration consciente, méditation, massages profonds, récupération du sommeil et rééquilibrage du système nerveux composent une offre thérapeutique non standardisée.

Parmi les expériences mises en avant, le magazine souligne la "Vietnamese Touch Therapy", un massage emblématique inspiré des traditions locales. Rythmes lents, attention portée à la circulation de l’énergie et recherche d’harmonie entre corps et esprit en font un soin particulièrement adapté aux séjours prolongés ou à la récupération après de longs trajets aériens.

Un bien-être élargi à l’écosystème

L’un des aspects qui distingue Six Senses Côn Dao dans le guide britannique tient à sa conception élargie du bien-être. Ici, l’expérience ne se limite pas à l’individu. Les visiteurs sont invités à découvrir la station d’incubation des tortues marines située sur le site, à participer aux programmes de conservation et à relâcher les nouveau-nés dans l’océan. Une démarche qui crée un lien tangible entre détente personnelle et responsabilité écologique.

Photo : CTV/CVN

À seulement 45 minutes de vol de Hô Chi Minh-Ville et une heure de Cân Tho, le resort apparaît comme une parenthèse de calme absolu : eaux cristallines, plage de sable blanc longue de deux kilomètres et accueil chaleureux des habitants de l’île. Sports nautiques, parcours gastronomiques raffinés et rituels de spa complètent l’expérience.

Engagement Durable : Inauguré en 2010, Six Senses Côn Dao bénéficie d’un emplacement exceptionnel face à une plage intégrée au parc national. Le resort est salué pour ses efforts constants : protection des tortues vertes, réduction de 99% des déchets plastiques et limitation des émissions de carbone.

Une référence internationale du tourisme durable

Alliant confort haut de gamme, service d’excellence et vision responsable, Six Senses Côn Dao s’est forgé une réputation internationale. L’établissement a été distingué par de nombreuses récompenses, dont le Top 15 des meilleurs resorts d’Asie (Condé Nast Traveller), World’s Best Hotel (Travel + Leisure) et une reconnaissance de National Geographic comme resort écologique de premier plan.

Marque de luxe du portefeuille IHG Hotels & Resorts, Six Senses exploite aujourd’hui 27 hôtels et resorts à travers le monde, avec 40 nouveaux projets en développement. Portée par une philosophie sensible et un engagement durable, la marque continue de redéfinir les standards du tourisme de bien-être haut de gamme à l’échelle mondiale.

Thao Nguyên/CVN