Les médias internationaux vantent les charmes touristiques du Vietnam

>> Le journal britannique Express vante la beauté des Bà Nà Hills

>> Un journal thaïlandais fait l'éloge du tourisme à Phu Quôc

>> Les médias internationaux soulignent la visite de Tim Cook au Vietnam

Photos : VNA/CVN

Le journal australien The Sydney Morning Herald a publié un article sur l'importance du tourisme durable, présentant une liste de 20 expériences ayant un impact positif sur l'environnement, l'écologie et les moyens de subsistance des habitants locaux. Parmi eux, les randonnées à travers le géoparc Non Nuoc Cao Bang, reconnu par l'UNESCO, dans la province de Cao Bang, au Nord du Vietnam, figurent dans la liste.

Auparavant, les Readers' Choice Awards 2024 pour la région Asie-Pacifique décernés par le magazine DestinAsian avaient classé Phu Quôc à la 6e place parmi les 10 meilleures îles de la région.

Les Travelers' Choice Awards 2024 de TripAdvisor ont honoré la baie de Ha Long (3e place) et Sa Pa (5e) sur sa liste des 25 meilleures destinations mondiales.

Certains plats vietnamiens ont également été évoqués par les médias internationaux. Parmi eux, le bánh mi arrive en tête du Top 100 des meilleurs sandwichs au monde annoncé le mois dernier par le site culinaire TasteAtlas.

VNA/CVN