Hoà Binh : faire de Mai Châu une destination captivante et conviviale

Avec ses paysages magnifiques, son climat agréable toute l'année et ses villages traditionnels aux maisons sur pilotis, le district de Mai Châu dans la province de Hoà Binh (Nord) s'est progressivement affirmé comme une destination "Captivante - Conviviale et Sûre" pour les visiteurs, tant vietnamiens qu'étrangers.

Photo : VB/CVN

La province de Hoà Binh mobilise toutes les ressources disponibles pour faire de son district de Mai Châu une zone touristique majeure d'ici 2025, avec comme objectifs d'accueillir 770.000 visiteurs, dont 257.000 étrangers, d’enregistrer 570 milliards de dôngs de recettes, soit près de 23 millions d'USD, et de créer 4.800 emplois.

Hoàng Duc Minh, vice-président du Comité populaire de Mai Châu, a indiqué : "Notre district envisage de préserver et dynamiser les valeurs culturelles de ses groupes ethniques, via notamment les festivals, notamment celui de Xen Muong".

Mai Châu se concentrera cette année sur l'organisation de festivals culturels mais aussi sportifs.

Photo : VNA/CVN

La prochaine course cycliste de Mai Châu, les 2 et 3 mai, sera à nouveau l'occasion de promouvoir l'image de la localité auprès d'un public plus large.

Mai Châu a été classé parmi les dix destinations les plus appréciées du Vietnam dans le cadre des Traveler Review Awards 2023, contribuant ainsi à accroître sa visibilité auprès des touristes.

Le secteur touristique de Mai Châu se concentrera sur la maximisation de ses atouts, le développement de produits touristiques diversifiés et la création de nouvelles offres touristiques exploitant les potentiels et les avantages du district d'un point de vue culturel, historique et paysager.

VNA/CVN