Hanoï, Hôi An et HCM-Ville figurent parmi les meilleures villes piétonnes du monde

Hanoï, Hôi An et Hô Chi Minh-Ville figurent toutes sur la liste des 100 meilleures villes du monde à découvrir à pied, compilée par le site de voyage GuruWalk.com .

Hanoï arrive au 42e rang du classement mondial, car elle est connue pour sa riche histoire, son architecture coloniale française et ses marchés dynamiques.

Bien que beaucoup choisissent de parcourir Hanoï à moto, la découverte de la ville à pied offre une immersion plus profonde dans l’histoire millénaire du Vietnam, donnant la chance de déguster sa délicieuse cuisine de rue et de découvrir la vie urbaine dynamique dans l’un des centres culturels les plus fascinants d’Asie, écrit l’article.

Par ailleurs, la 87e position revient à Hôi An dans le Centre. Cette ville antique est un exemple exceptionnellement bien conservé de port de commerce d’Asie du Sud-Est du XVe au XIXe siècle.

Connue pour sa vieille ville éclairée de lanternes colorées, son architecture unique et ses boutiques de confection sur mesure, Hôi An enchante tous ceux qui la visitent, rapporte le site Internet.

En tant que centre commercial dynamique du pays, Hô Chi Minh-Ville occupe la 99e position mondiale. La ville du Sud offre un mélange d’architecture coloniale française, de gratte-ciel modernes et de sites historiques comme le musée des vestiges de guerre, qui valent tous la peine d’être visités à pied.

L’Espagne est le pays le plus accessible à pied, selon les résultats, avec 28 villes figurant dans le top 100. La France figure sept fois, tandis que le Royaume-Uni apparaît trois fois, aux côtés de la Pologne, de la Colombie et du Vietnam. Une seule ville des États-Unis figure parmi les candidats retenus.

La liste de 100 destinations est basée sur les données de réservation et de recherche de 800 villes dans 120 pays effectuées sur le site web GuruWalk.com entre avril 2023 et avril 2024.

GuruWalk, qui propose des visites à pied gratuites dans le monde entier, a comparé le nombre de réservations et de visites de pages par destination afin d’établir la liste.

