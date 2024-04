Le tourisme au Sud continue de croître

>> Le Tây Nguyên, une terre de culture à exploiter

>> Le Vietnam se positionne sur la carte du tourisme mondial

>> Hà Giang fait de son patrimoine naturel et culturel le fer de lance de son attractivité

Photo : HNO/CVN

Selon le Service municipal du tourisme, Hô Chi Minh-Ville a accueilli au cours du premier trimestre 2024 plus de 8 millions de visiteurs vietnamiens et plus de 1,38 million d’étrangers, soit une hausse respective de 6,6% et de 32% en rythme annuel. Les recettes touristiques ont atteint environ 44.710 milliards de dôngs, soit une augmentation de près de 24%.

Dans la province de Kiên Giang, de janvier à mars, le nombre total de visiteurs a atteint plus de 2,7 millions, en hausse de plus de 22%.

De son côté, la province de Dông Thap a attiré 1,15 million de visiteurs au premier trimestre. Les recettes touristiques totales ont atteint 480 milliards de dongs, en hausse de 1,2%.

Photo : VNA/CVN

Malgré ces résultats encourageants, selon les représentants des organes du tourisme dans de nombreuses localités et de différentes entreprises de voyages et d'hébergement, dans les temps à venir, même avant la haute saison touristique estivale, les activités touristiques seront confrontées à de nombreuses difficultés. En effet, les destinations, les produits et services touristiques sont de plus en plus soumis à une pression concurrentielle accrue, à quoi s’ajoute l'augmentation des prix des billets d'avion.

Face à cette situation, Hô Chi Minh-Ville s'efforce de concevoir et de lancer des produits et services touristiques nouveaux et attractifs, selon le vice-directeur du Service municipal du tourisme. De nombreuses entreprises présentent aux touristes divers moyens de transport pour les circuits touristiques, tels que les voitures, les trains, les bateaux express et les avions.

Pour sa part, Kiên Giang continuera à évaluer de nouveaux produits et services tout en renforçant la protection de l'environnement. La province s’emploiera également à améliorer les compétences et la culture professionnelle des travailleurs en accueil touristique, afin d’assurer un développement durable du secteur.

VNA/CVN