Le Vietnam se positionne sur la carte du tourisme mondial

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam (ANTV), en 2023, le nombre total de visiteurs internationaux a atteint 12,6 millions, soit près de 3,5 fois plus qu’en 2022, dépassant 57% de l’objectif initial (8 millions) et atteignant l’objectif après ajustement (12 -13 millions d’invités).

Les données montrent que le tourisme vietnamien est sur la voie d’une forte reprise post-épidémie. Cependant, malgré l’accueil d’un grand nombre de visiteurs nationaux et internationaux, les entreprises touristiques sont toujours dans une position difficile.

Destinations attractives

En 2023, le nombre de recherches des marchés internationaux pour le tourisme vietnamien a augmenté de plus de 75%, se classant au 6ème rang mondial. Les destinations les plus recherchées sont Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Dà Nang, Phu Quôc, Hôi An, Nha Trang, Dà Lat, Huê et Phan Thiêt.

En plus de posséder une beauté diversifiée s’étendant du nord au sud avec de nombreux patrimoines naturels uniques, le Vietnam attire également les touristes avec des destinations impressionnantes riches en valeurs culturelles autochtones. Sa cuisine riche et unique est également un point fort qui permet au tourisme vietnamien d’atteindre le sommet des votes des sites web les plus célèbres au monde.

De nombreux experts estiment que le "pays en forme de S" ne manque pas d’atouts pour attirer les touristes, mais la situation des visiteurs internationaux dépensant peu d’argent au Vietnam ne s’est pas améliorée depuis de nombreuses années.

En effet, les statistiques les plus récentes fournies par l’ANTV montrent qu’en 2019, les dépenses moyennes des touristes internationaux étaient de 1.200 dollars/personne, pour un séjour de 9,1 à 9,2 jours. Plus précisément, les dépenses concernaient principalement l’hébergement et la nourriture, entre 56 et 60%; les achats de biens, de souvenirs, de visites touristiques et de divertissements ne représentaient que 20%.

De nombreux avis estiment que ces faibles dépenses résident dans des produits et services qui ne sont pas diversifiés, attrayants et ne répondent pas aux besoins de divertissement, de shopping et d’expérience des visiteurs internationaux.

Photo : VNA/CVN

En fait, les dépenses touristiques nocturnes représentent environ 70% des dépenses totales du voyage, mais le tourisme vietnamien manque de produits précieux et diversifiés pour que les clients puissent faire leurs achats, et manque d’endroits spécifiques où ils peuvent dépenser de l’argent.

La tendance à voyager de manière autonome affecte également les revenus du tourisme. En outre, les entreprises touristiques vietnamiennes sont également confrontées à une concurrence féroce des sociétés étrangères dont le siège est au Vietnam. Au lieu d’utiliser les services locaux, ces agences de voyages investissent dans la construction de services et de commerces identiques à ceux de leur pays d’origine. Lorsqu’ils réservent des circuits dans ces agences, les touristes ne dépensent pas pour des services vietnamiens.

Solutions pour améliorer les recettes touristiques

Outre le problème général du développement du tourisme à travers le pays qui nécessite beaucoup de temps et d’efforts pour s’adapter, de nombreuses localités ont activement mis en valeur leurs atouts pour trouver en partie une solution. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville encouragent la construction de modèles pilotes pour servir les touristes la nuit, apportant dans un premier temps des signes positifs.

Photo : VNA/CVN

Les expériences "by night" exceptionnelles du tourisme à Hô Chi Minh-Ville comprennent : l’exposition d’art A O, les croisières touristiques sur la rivière Saigon, les bus à impériale et des zones avec de nombreux services de divertissement comme les rues Bùi Viên, Nhật (Japon)... Ces produits et services réussissent dans une certaine mesure à inciter les touristes à "ouvrir leur portefeuille" et à rester plus longtemps.

Outre les grands centres de divertissement, il convient également d’investir dans les produits touristiques de nombreuses localités présentant des atouts en matière de nature, de culture et d’histoire. Quang Binh est un exemple typique de pionnier dans le changement de la manière de faire du tourisme.

Associée à une agence de voyages à la stratégie durable, Oxalis Adventure, Quang Binh offre une variété d’options aux touristes telles que voyages d’aventure, voyages verts, voyages adaptés aux conditions météorologiques. Les produits touristiques exceptionnels d’Oxalis Adventure tels que conquérir Son Doong - la plus grande grotte du monde, explorer la rivière Rao Thuong - Hang En, la forêt profonde de Hang Ba... tous reçoivent un grand soutien des visiteurs.

De nombreux avis estiment que l’expansion des services et des produits touristiques reste un domaine fertile à explorer. Actuellement, les localités ont besoin de plus de solutions et de temps pour créer des produits exceptionnels et attractifs.

CPV/VNA/CVN