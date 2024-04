Le complexe paysager de Tràng An présenté sur Google Arts & Culture

Photo : TITC/CVN

Réalisée par le Comité de gestion du complexe paysager de Tràng An avec le soutien de Google Arts & Culture et UNESCO World Heritage, l'exposition comprend des photos vivantes de haute résolution publiées sur la plateforme numérique Google Arts & Culture - lieu connu sous le nom de "musée numérique" qui préserve et promeut les valeurs culturelles et artistiques de la quintessence de l’humanité.

Selon le Centre d'informations de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, en 2014, le complexe paysager de Tràng An a été le premier et demeure le seul patrimoine mixte de l'Asie du Sud-Est à être reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel et naturel mondial avec trois zones : zone des sites historiques et architecturales de l'ancienne capitale de Hoa Lu, site de Tràng An - Tam Côc - Bich Dông et forêt à usage spécial de Hoa Lu.

L'exposition en ligne sur la plateforme Google Arts & Culture offre aux visiteurs de belles vues sur le complexe paysager de Tràng An, l'une des destinations les plus attrayantes du tourisme vietnamien. En venant à cette destination, les visiteurs peuvent admirer de leurs propres yeux les magnifiques montagnes calcaires associées à une histoire de plusieurs millions d'années et les grottes immaculées contenant des preuves archéologiques des temps anciens.

En outre, les visiteurs peuvent admirer unpaysage naturel romantique se parant de la couleur dorée de ses immenses rizières parvenues à maturité le long de la rivière Ngô Dông.

Outre des magnifiques paysages naturels, le système de sites historiques et culturels de l'ancienne capitale Hoa Lu associées aux dynasties Dinh (968 - 980), Tiên Lê (980 - 1009) et Ly (1009 - 1225), tels que le temple du roi Dinh Tiên Hoàng (924 - 979), les pagodes Bai Dinh et Bich Dông... sont des destinations à ne pas manquer en venant à Tràng An, donnant aux visiteurs des impressions spéciales sur cette terre qui fut autrefois l'ancienne capitale du Vietnam.

Google Arts & Culture est un service mis en ligne par Google en février 2011, permettant notamment de faire la visite virtuelle de divers musées ou projets à caractère culturels et patrimoniaux, et de visualiser des images en haute définition dans des thématiques très variées.

Depuis janvier 2021, l'Administration nationale du tourisme s'est coordonnée avec Google et certaines localités vietnamiennes pour lancer le projet "Google Arts Culture - Merveilles du Vietnam". Ce projet offre aux spectateurs 35 expositions en ligne comprenant 1.369 belles photos haute résolution avec de nouveaux angles de vue sur des destinations célèbres, des patrimoines et des merveilles du pays.

VNA/CVN