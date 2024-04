Voyage au pays des merveilles

Photos : Jeff Périgois/CVN

Première partie : Go home !

Les gens de Dà Lat (ville de Dà Lat, province de Lâm Dông sur les hauts plateaux du Centre, Ndlr) sont charmants, souriants, accueillants et communicants. Sauf UN. Un gnome hystérique rencontré de bon matin sur le marché. Un gnome hystérique rendu encore plus hystérique par ma lenteur à répondre à ses envahissantes questions matinales. Il finit par me gratifier d’un tonitruant “Go, home !”, puis s’éloigna en maugréant - Go home ! Go home ! You go home ! Il a dû me prendre pour un Américain ?

Lorsqu’on arrive à Dà Lat, après huit heures pliés comme des sardines dans les barquettes des bus couchettes, c’est comme arriver au pays des merveilles. Impression de bien-être et de fraicheur instantanée. La ville ne tarde pas à dévoiler ses charmes. Et elle n’en manque pas. Dà Lat regorge de bonnes choses. Le climat bien sûr, c’est une évidence. Mais aussi ce lac superbe planté en plein milieu de la ville. Et puis cette nature riche avec toutes ces montagnes autour.

Mais comme je dis souvent, un endroit c’est aussi les gens. Faut être raccord avec son environnement. Sinon ça ne marche pas bien.

Abondance

Éjecté en milieu de journée de ce bus digne d’une armoire Ikea pour atterrir directement dans un petit chalet hôtel au bord du lac. Juste le temps de voir la température descendre en flèche et la population de Dà Lat se couvrir comme pour une nuit polaire. Direction le marché central, le cœur de la ville, ou règne déjà une joyeuse ambiance malgré le froid rampant. Il faut dire qu’on trouve de tout et en abondance. Ça met de bonne humeur. On est à 1.400 m d’altitude et c’est bien agréable. Climat sain et vivifiant. Ce qui me frappe immédiatement c’est que tout le monde est dehors, il y a foule. Et les gens cherchent le contact avec l’étranger de passage, c’est flagrant. Faut dire que le français a eu ses entrées ici et que la ville ne croule pas non plus sous le poids parfois lourdingue des touristes étrangers.

Un riz sauté plus loin, Jeff se met à mitrailler, les photos tombent comme des mouches. Il y a là un panoramique de la vie et tout en couleur. Un régal pour un photographe.

Photo : CTV/CVN

Il faut changer de vie de temps en temps pour retrouver le recul que la routine noie dans ce quotidien où on finit par ne plus rien voir. Même si ce n’est que pour quelques minutes, c’est déjà bien. Si c’est plus, c’est encore mieux.

Au petit matin on se réveille dans une station de sports d’hiver, avec un luxueux soleil de montagne, mais sans la neige et sans les skieurs. Ici comme partout au Vietnam tout se passe en moto, donc il nous faut trouver un forfait pour remonter les pentes.

Et c’est parti pour une grande virée sur les hauteurs de Dà Lat au milieu des maisons hantées ou abandonnées par les Français, avant de plonger sur les montagnes tapissées de plantation d’artichauts, d’avocats et de fraises.

Jeff et les abeilles

Dans le vrai - Easy Rider - le film, Peter Fonda et Dennis Hopper prenaient du LSD sur les routes du Sud des États-Unis, pour nous ce fut un Easy Rider un peu différent : on a juste sniffé de l’artichaut à plein poumon dans les montagnes de Dà Lat ! C’est sans doute moins mythique, mais c’est sûrement plus sain.

Photos : Jeff Périgois/CVN

Dès qu’on sort de Dà Lat, on se retrouve immédiatement sur des montagnes couvertes de tout ce qui pousse à profusion dans le coin. Artichaut bien sûr, la vedette locale, qu’on vous sert partout gratuitement donc vaut mieux aimer ça, mais aussi d’énormes avocats, des fraises et toutes sortes de fruits et légumes qui font la richesse de la région.

Mais ce n’est pas tout, il y a aussi les fleurs. J’adore les fleurs ! Ça tombe bien. Dà Lat dispose d’un somptueux Flower Park.

Un petit tour de lac plus loin et l’on déboule aux alentours du lieu magique. Des fleurs partout et dans une enceinte uniquement réservée pour ça. Le pirate piaffe d’impatience et se présente zoom au vent. Prêt à en découdre avec la nature. Il regarde d’un œil méfiant les grappes de touristes susceptibles de venir perturber son face à face avec ces merveilles, il se concentre et entre d’un pas décidé dans l’arène. Il est comme ça Jeff. Il lui faut de l’intensité.

C’est important les fleurs en Asie, ça fait pleinement parti du matériel de décoration. On trouve des marchés aux fleurs partout et pour toutes les occasions.

Jeff va s’en donner à cœur joie dans ce panorama magnifique, avant de décider de corser les choses en s’offrant le - un contre un - du jour, avec une abeille. Grosse côte. On appelle ça de la “macro”, pour les spécialistes, vu la taille de l’abeille, qui comme les moustiques sait parfaitement profiter de cet avantage contrairement à ce qu’on pourrait penser.

Pendant de longues minutes, Jeff va fondre sur son abeille Viet fièrement positionnée sur son bouton de fleur, en un ballet que Tchaïkovski n’aurait pas renié. L’abeille se fait tantôt gracieuse, tantôt capricieuse, sur sa fleur impassible. Jeff est aux aguets pour la coincer au bon moment. Le combat tient ses promesses.

Plus ou moins satisfait du résultat, le pirate se retire. Conscient qu’il faut arriver à une parfaite alchimie entre la technique et l’idée pour obtenir la photo idéale. Il reviendra.

D’autres abeilles l’attendent...

Bruno Laurant/CVN

(À suivre : Seconde partie : Expérience unique à Datanla,

descendre dans la jungle en ascenseur !)