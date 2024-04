70e anniversaire de la victoire de Điên Biên Phu

Le QG de la campagne de Điên Biên Phu à Muong Phang attire les touristes

Le QG de l’armée vietnamienne y a travaillé pendant 105 jours (du 31 janvier au 15 mai 1954). Ce fut le troisième et dernier emplacement jusqu’à la fin de la campagne. C'est ici que le Général Vo Nguyên Giáp élabora des stratégies décisives pour obtenir la victoire historique de Điên Biên Phu.

La bataille de Điên Biên Phu se déroula pendant 56 jours et nuits, du 13 mars au 7 mai 1954. Grâce à la disposition des tunnels et des camps en un système continu, niché dans la vieille forêt, l'important QG de la campagne était assuré d'une sécurité absolue...

En atteignant le lieu le plus haut de ce site, on peut observer toute la ville de Điên Biên Phu, la vallée de Muong Thanh et d’anciens points d’appui français tels que les collines de Him Lam (Béatrice), Đôc Lâp (Gabrielle), D1 (Dominique 2), A1 (Éliane 2), C1 (Éliane 1), C2 (Éliane 4).

Un tunnel à travers la montagne fut construit, reliant la cabane du Général Vo Nguyên Giáp, celle du général de division Hoàng Van Thái et d’autres points comme le lieu de travail des conseillers militaires chinois, la cabane de travail du chef du Service de l’information Hoàng Đao Thúy... Ce tunnel fait 69 m de long, 1,7 m de haut, 1 à 3 m de large. Au milieu, se trouve une salle de conférence de 18 m² et cinq postes d’appareils de communication. L’ouvrage a été bien conservé jusqu'à nos jours.

À côté du lieu de travail et de repos du Général Giáp se trouve un abri creusé dans la montagne. Pendant les périodes d'intenses bombardements français, le commandant en chef de la campagne travaillait dans ce bunker.

Le QG a un centre de communication radio pour aider le commandement à communiquer avec les unités d’infanterie, de génie, d’artillerie sur le front, et avec celles de logistique à l’arrière. Il s'agissait aussi d’un réseau de communication direct entre le commandement de campagne, le Politburo du Comité central du Parti, et le Président Hô Chi Minh.

Visitant ce QG pour la première fois, Lu Mê Li, touriste venu de Hô Chi Minh-Ville, s'est déclaré très impressionné par "l’installation intelligente des ouvrages. Je suis admiratif de la combativité de nos soldats, notamment des dirigeants directs de la campagne dont le Général Vo Nguyên Giáp et le chef d’état-major Hoàng Van Thái".

Chaque année, la Hanoïenne Nguyên Thi Tuong se rend à Điên Biên, espérant pouvoir trouver les traces de son père, mort à Điên Biên Phu. "Mon père est tombé ici en 1954 quand j'avais 3 ans. Je n’ai aucun souvenir de lui. J’espère toujours pouvoir trouver sa tombe lors de mes visites ici", exprime-t-elle.

Lo Van Anh, membre du comité de gestion du site, informe que cette année, les touristes affluent dans les sites historiques de Điên Biên dont le QG à Muong Phang. "Nous avons augmenté nos horaires de travail pour mieux servir les visiteurs. Du fait que le site se trouve dans une forêt, nous veillons particulièrement à la question de ramassage d'ordures en vue de protéger l'environnement", dit-il.

À 300 m au nord-est du QG se trouve l'endroit où l’armée et le peuple vietnamien organisèrent le 13 mai 1954 solennellement un défilé militaire pour célébrer la victoire. Dans le cadre du projet de rénovation du QG du commandement de la campagne de Điên Biên Phu en 2009, le comité de gestion des vestiges de Điên Biên Phu a concrétisé l’idée du Général Vo Nguyên Giáp de faire cet endroit un parc commémoratif et d’y installer des statues à l’occasion du 55e anniversaire de la victoire.

Texte et photos : Bùi Phuong/CVN