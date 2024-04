Programme de promotion du tourisme "Quang Nam - Région verte du patrimoine"

Le Comité populaire de la province de Quang Nam (Centre), en coordination avec les agences et unités compétentes et plus de 100 entreprises touristiques de la province, a tenu le 16 avril une conférence de presse pour annoncer le programme de relance touristique 2024, avec pour thème "Quang Nam - Région verte du patrimoine".

Le programme sera divisé en deux phases, la première se déroulant de mai à août et proposant divers produits touristiques uniques, des services de haute qualité et des promotions attractives.

En particulier, la localité proposera des visites de trois jours et deux nuits vers les principales attractions touristiques de la province telles que la ville de Hôi An, le sanctuaire de My Son, Cu Lao Cham - réserve mondiale de biosphère de Hôi An, Vinwonder Nam Hôi An, forêt de cocotier de Bay Mau, la forêt de noix de coco, la forêt patrimoniale de Pomu, la zone écotouristique du lac Phu Ninh…, ainsi que des forfaits touristiques haut de gamme et des camps d'été pour les enfants.

Au cours de la deuxième phase, de septembre à novembre, la province mettra en valeur la beauté de la saison de maturation du riz et des festivals qui y sont associés, tout en offrant des réductions importantes sur les services aux touristes.

La valeur totale de la promotion du programme est d'environ 9,5 milliards de dôngs (374 754 USD). De plus informations sur le programme sont disponibles sur les sites Web visitquangnam.com et quangnamtourism.com.vn, sur les pages Facebook visitquangnam, quangnamcamxucmuahe et muavangxuquang1, ainsi que sur les portails d'informations touristiques d'autres localités de liaison et sur les réseaux sociaux.

Lors de la conférence de presse, Quang Nam a signé des accords de coopération sur le développement du tourisme avec un certain nombre d'entreprises, dont Vietnam Railways et Heineken Vietnam.

VNA/CVN