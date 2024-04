Formation des ressources humaines du tourisme aux normes internationales

>> Hanoï lance davantage de circuits expérientiels

>> Plus de 10.000 circuits et produits de voyage promotionnels proposés au VITM 2024

>> Le 2e Festival fluvial de Hô Chi Minh-Ville attendu en été prochain

Le pays compte actuellement 195 établissements de formation touristique dont 65 universités dotées de départements du tourisme, 55 instituts universitaires, 71 écoles intermédiaires et quatre centres de formation professionnelle, outre deux établissements de formation relevant d'entreprises.

Photo : ND/CVN

Chaque année, le secteur du tourisme nécessite jusqu'à 40.000 travailleurs, mais en réalité, seuls 20.000 postes sont pourvus. Sur ce total, les travailleurs titulaires de diplômes universitaires et postuniversitaires ne représentent que 9,7% et seulement 43% ont reçu une formation professionnelle en tourisme.

Un rapport de l'Institut de recherche sur le développement du tourisme indique que la qualité et la productivité du travail dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie au Vietnam sont encore faibles. Plus précisément, la productivité du travail du personnel hôtelier vietnamien n'est que de 1/15 de celui de Singapour, de 1/10 de celui du Japon et de 1/5 de celui de la Malaisie.

Grâce à l'accord de l’ASEAN sur la reconnaissance mutuelle des professionnels du tourisme (Mutual Recognition Arrangements on Tourism Professionals - MRA-TP) entré en vigueur en 2016, les travailleurs étrangers pourraient venir en grand nombre au Vietnam, ce qui entraînerait un risque de perte d'emploi pour les Vietnamiens sur leur sol, selon le professeur et docteur Dao Manh Hung, président de l'Association vietnamienne d’éducation touristique (Vietnam Tourism Education Association – VITEA).

Actuellement, de nombreux travailleurs philippins, thaïlandais, indonésiens et singapouriens viennent travailler au Vietnam, et presque tous les hôtels 4 à 5 étoiles emploient du personnel étranger, a-t-il ajouté.

Pour garantir une main-d’œuvre abondante et qualifiée répondant aux exigences du marché et des entreprises, des experts ont suggéré d’améliorer la qualité des établissements et programmes de formation touristique, qui doivent être conçus conformément aux normes régionales et internationales.

Selon le docteur Doan Manh Cuong du Bureau de l'Assemblée nationale, le programme de développement des capacités touristiques écologiquement et socialement responsable financé par l'Union européenne (UE) a modifié les normes de compétences professionnelles du tourisme au Vietnam (VTOS), conformément à la réglementation vietnamienne. Ces dernières sont également standardisées et compatibles avec les normes professionnelles internationales et celles de l'ASEAN.

Il est nécessaire aux établissements de formation d’appliquer les VTOS pour assurer la qualité et la cohérence des programmes de formations touristique au Vietnam, a-t-il indiqué.

VNA/CVN