70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu : Épopée inspirante

La victoire de Diên Biên Phu qui sera commémorée le 7 mai prochain au Vietnam continue de susciter de vives émotions chez les hommes politiques et les historiens soixante-dix ans après la campagne historique qui a mis fin à la domination française de plus de 80 ans.

Photo : VNA/CVN

"Depuis le 7 mai 1954, le nom de Diên Biên Phu est allé au-delà des limites géographiques d’une cuvette montagneuse dans le Nord du Vietnam pour devenir l’appellation commune de la classe progressiste du monde entier", a fait remarquer le 14 avril le secrétaire général du Parti du travail (PT) du Mexique, Alberto Anaya Guitiérrez.

"La grande victoire de Diên Biên Phu a ouvert une nouvelle page dans l’histoire du mouvement révolutionnaire international, en plus d’être une grande source de soutien et d’encouragement pour le mouvement de lutte pour l’indépendance dans d’autres pays du monde", a-t-il déclaré lors de sa visite de l'organe de représentation de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Mexico à l’occasion du 70e anniversaire de la victoire de Diên Biên Phu.

"L’esprit de solidarité, d’autonomie, de résilience, la volonté de combattre et de gagner et les leçons historiques de la victoire de Diên Biên Phu gardent intactes leurs valeurs jusqu’à aujourd’hui", a-t-il poursuivi.

"La victoire de Diên Biên Phu et la victoire du 30 avril 1975 ont dépassé la stature et le cadre d’une nation, car elle est l’incarnation et le symbole de l’aspiration ardente et de la force indomptable d’une nation luttant pour la liberté et l’indépendante", a-t-il indiqué.

Malgré le temps qui passe, la victoire de Diên Biên Phu constitue toujours un jalon historique important. Les leçons précieuses retirées de la grande campagne de Diên Biên Phu restèrent toujours vivaces et éclaircirent les choix révolutionnaires qui menèrent à la victoire du 30 avril 1975.

Photo: VNA/CVN

La victoire de Diên Biên Phu et plus tard la réunification du pays furent le résultat d’une planification minutieuse, ferme dans les principes et d’une application créative de la théorie du marxisme aux conditions spécifiques de la société vietnamienne, a déclaré à la VNA, l’historien britannique John Callow du Royaume-Uni.

Les grands sacrifices qui ont permis la victoire décisive de Diên Biên Phu en 1954 étaient le produit de pratiques politiques et militaires uniques, découlant directement des qualités personnelles et de l’intelligence exceptionnelle du président Hô Chi Minh et du général Vo Nguyên Giap, appliquées et développées au sein du Parti communiste du Vietnam, créant un chemin vers la liberté et renforçant la révolution socialiste au Vietnam, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN