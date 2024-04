Promotion de la coopération entre Ninh Binh et la Hongrie

Photo : Duc Phuong/VNA/CVN

En recevant la délégation hongroise, Doàn Minh Huân, secrétaire du Comité provincial du Parti de Ninh Binh, lui a présenté les atouts et avantages de sa localité, et a émis le souhait de coopérer avec la Hongrie dans le tourisme, l’attraction des investissements, le développement de ressources humaines qualifiées, de partager des expériences dans le tourisme et la culture…

La première vice-présidente de l’Assemblée nationale hongroise a apprécié les propositions de Ninh Binh concernant divers secteurs. Dans le domaine de l'éducation et de la formation, le Vietnam envoie régulièrement des étudiants en Hongrie, environ 200 par an. C'est également un domaine pour renforcer la coopération entre Ninh Binh et la Hongrie, selon Márta Mátrai.

VNA/CVN