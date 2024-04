Le PM exige une alimentation électrique stable pendant les périodes de pointe

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a récemment signé une dépêche officielle demandant des mesures drastiques, synchrones et efficaces pour assurer une alimentation électrique stable pendant la période de pointe de cette année et au-delà.

Photo : VNA/CVN

La prochaine saison sèche, qui s'étend de mai à juillet, devrait connaître une augmentation significative de la demande de consommation d'électricité, qui devrait augmenter de 13%, dépassant la prévision initiale de 9,6%. Plus précisément, la région du Nord devrait connaître une hausse annuelle record de 17%.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce a été chargé de diriger la mise en œuvre drastique des Résolutions du gouvernement, des directives du Premier ministre, des dépêches et directives officielles, ainsi que du plan approuvé pour l'approvisionnement en électricité et l'exploitation du système électrique national pour 2024.

Cela comprend l'amélioration de la gestion de l'État, l'intensification de l'inspection et de la surveillance de la gestion et de l'exploitation du système électrique national afin d'en garantir la sécurité et l'efficacité.

Sur les mécanismes et politiques pour les échanges directs d’électricité entre les unités de production d’électricité et les principaux consommateurs d’électricité, de développement d'installations d'énergie solaire sur les toits des résidences, des bâtiments gouvernementaux et des parcs industriels autoproducteurs et autoconsommés, l’énergie gazière, l’énergie éolienne offshore et l’énergie éolienne côtière, doivent être complétés dans les meilleurs délais et soumis aux autorités compétentes avant le 30 avril.

Des mesures d’économie d’électricité spécifiées dans la directive du Premier ministre pour la période 2023-2025 et les années suivantes doivent également être adoptées.

Des tâches spécifiques ont également été confiées à d'autres ministères, à l'Électricité du Vietnam et aux présidents des comités populaires municipaux et provinciaux gérés au niveau central.

VNA/CVN