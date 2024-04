Amélioration de la qualité et de l’efficacité de l’information pour l’étranger

Le gouvernement a publié une résolution concernant son programme d'action jusqu'en 2030 pour mettre en œuvre la conclusion du 15 juin 2023 du Bureau politique sur la poursuite de l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de l'information pour l’étranger dans le nouveau contexte.

Photo : VNA/CVN

Englobant l'innovation et la créativité, le programme d’action du gouvernement exige de considérer le cyberespace comme un nouveau espace pour la diffusion d'informations auprès des lecteurs étrangers, de tirer parti des sciences, des technologies et de la transformation numérique pour moderniser ce travail.

Selon la résolution, les résultats du travail sur l’information pour l’étranger doivent être évalués plus clairement, outre la nécessité de faire avancer le Vietnam dans les classements mondiaux réputés, conformément aux intérêts du pays.

Il est également nécessaire de renforcer la proactivité et la coordination entre les ministères, les agences et les localités, de développer le rôle de l’État dans la gestion de ce domaine...

Pour atteindre les objectifs fixés, le gouvernement exige une diffusion et une mise en œuvre rigoureuses de la résolution. Les tâches assignées comprennent, entre autres, l'intensification de la lutte contre les informations déformées affectant l'image de la nation, la mobilisation de ressources sociales pour l’information pour l’étranger.

Le gouvernement demande aux organes de niveau central et local d’élaborer et de finaliser des plans d'information pour l’étranger. Il souligne également l’importance de développer un fiable système de presse et de publication d’informations pour l’étranger pour le monde.

VNA/CVN