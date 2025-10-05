Le président de l’AN de Cuba visite le Musée d’histoire militaire du Vietnam

Dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam et de la 2 e réunion du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba, Esteban Lazo Hernández, président de l’Assemblée nationale du Pouvoir populaire et président du Conseil d’État de Cuba, s'est rendu au Musée d’histoire militaire du Vietnam dans la matinée du 5 octobre à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Accompagné de sa délégation, le dirigeant cubain a d'abord honoré la mémoire des experts militaires cubains en déposant une gerbe de fleurs à leur monument. Il a ensuite suivi une présentation des six thèmes d'exposition du musée, qui retracent les grandes étapes de l'histoire militaire du Vietnam, de la fondation à la défense et au développement actuel du pays.

Inauguré en 1956 et comptant parmi les six musées nationaux du pays, le Musée d’Histoire militaire du Vietnam illustre de manière vivante la lutte du peuple vietnamien pour l'indépendance et la liberté.

Sa nouvelle structure moderne, construite à Hanoï en 2019, est dotée de technologies interactives pour mieux valoriser ce patrimoine culturel essentiel.

Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux nations.

Malgré la distance géographique, la solidarité, l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba - fondées par José Martí, le Président Hô Chi Minh et le dirigeant Fidel Castro - demeurent un exemple emblématique de relations internationales fidèles et durables.

VNA/CVN