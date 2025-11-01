Le Vietnam veut mettre en service son centre financier international en novembre 2025

Le gouvernement établira un centre financier international (CFI) à Hô Chi Minh-Ville sur une superficie d’environ 899 ha et à Dà Nang sur une superficie d’environ 300 ha, conformément aux options du Comité central du Parti, du Politburo et à la résolution N°222/2025 de l’Assemblée nationale.

La création de ce CFI vise non seulement à attirer les investissements et à se connecter au monde, mais aussi à développer des mécanismes, des politiques et des modèles de gouvernance nouveaux et efficaces, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d’une conférence tenue samedi 1er novembre, exhortant à transformer l’impossible en possible quelle que soit la difficulté.

La conférence, à laquelle ont participé des délégués basés au Royaume-Uni, en République tchèque, à Hong Kong (Chine), en Indonésie et en Australie par visioconférence, a réuni des représentants des institutions financières, des entreprises, des banques, des fonds d’investissement et des cabinets d’avocats et d’audit vietnamiens et internationaux.

Le chef du gouvernement a recommandé de consulter les expériences de 20 centres financiers internationaux au monde, tout en promouvant la créativité, les traditions historiques et culturelles, ainsi que les conditions et circonstances spécifiques du Vietnam dans le contexte actuel.

Il a également demandé de promouvoir la coopération entre les institutions financières et les organismes de l’État, et de se conformer aux lois et pratiques internationales et de les appliquer avec flexibilité et créativité aux conditions du Vietnam.

Le CFI est doté d’un Comité directeur présidé par le Premier ministre ; de deux conseils d’administration ; d’un organe de supervision ; et d’un tribunal unique chargé du règlement des litiges sur les deux sites. Il va fonctionner sur une base numérique et utiliser l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer sa compétitivité et attirer des investissements.

Il va opérer non seulement dans le domaine de la finance, mais aussi dans la production, les affaires, le commerce et l’investissement, assurant ainsi la fluidité et la compétitivité avec les autres centres financiers ; les procédures administratives doivent être centralisées, supprimant tous les obstacles et procédures administratives inutiles, a indiqué le chef du gouvernement.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang de préparer, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, les infrastructures, les conditions, les mécanismes et les politiques nécessaires à la mise en service du CFI en novembre 2025.

