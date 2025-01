Les marchés floraux, un avant-goût du Têt

Hanoï s'anime à l'approche du Têt avec l'ouverture de 70 marchés floraux jusqu'au 28 janvier. Ces marchés, véritables institutions, offrent une occasion unique de découvrir les traditions vietnamiennes et de s'imprégner de l'esprit du Nouvel An lunaire.

Photo : VNA/CVN

Les marchés floraux, véritables havres de paix où se mêlent shopping, visites touristiques et divertissements, incarnent à merveille l’esprit du Têt. Les Hanoïens et les visiteurs y affluent non seulement pour acheter des bonsaïs, des décorations et des fleurs de saison, mais aussi pour s’imprégner et savourer l’ambiance unique de cette période.

Une ambiance festive et printanière

Un programme spécial du Comité populaire municipal invite habitants et touristes à plonger dans une ambiance festive et printanière, où les couleurs éclatantes et les parfums enivrants des fleurs créent une expérience inoubliable.

Les marchés sont répartis dans plusieurs arrondissements et districts de la ville, offrant des plantes ornementales et des arbres fruitiers imprégnés de l’esprit du Nouvel An lunaire.

Dans le Vieux quartier, des rues emblématiques comme Hàng Luoc, Hàng Ma et Hàng Khoai se transforment en marchés floraux, où l’on peut admirer des bonsaïs complexes et des décorations traditionnelles. De même, l’arrondissement de Hoàn Kiêm, notamment la rue Phùng Hung, devient un haut lieu de cette festivité.

Les arrondissements de Hai Bà Trung et Dông Da ne sont pas en reste, avec des marchés floraux dans des lieux populaires comme les parcs Thông Nhât (Réunification) et Tuôi Tre (Jeunesse). D’autres zones comme Câu Giây et Thanh Xuân proposent également des marchés floraux animés.

Les marchés floraux printaniers ne se limitent pas à la vente de fleurs. Ils sont aussi des lieux de découverte culturelle où touristes et expatriés peuvent trouver des articles traditionnels du Têt et mieux comprendre la culture vietnamienne. L’atmosphère joyeuse qui y règne invite à flâner en famille ou entre amis tout en appréciant les parfums enivrants des fleurs et l’ambiance conviviale.

Un mélange de culture et de commerce

Photo : VNA/CVN

Cette année, la saison a été marquée par les effets du typhon Yagi, qui a endommagé plusieurs zones de culture de plantes ornementales, notamment pêchers et kumquats, entraînant une hausse des prix. Toutefois, les producteurs ont redoublé d’efforts pour replanter et récolter à temps.

Trinh Truong Giang, un jardinier local du district de Dan Phuong, a partagé que la tempête avait endommagé de nombreuses zones de culture. Pour assurer la récolte en temps voulu, sa famille a replanté des graines de chrysanthèmes et de lys après le retrait des eaux de crue.

“Nous prévoyons de commencer à récolter nos lys vers le 20e jour du 12e mois lunaire, dans l’espoir de récupérer les pertes causées par le typhon et de générer suffisamment de revenus pour ce Têt”, a-t-il informé.

Dans le village floricole de Tây Tuu, situé à 20 km du centre-ville et couvrant plus de 200 ha, les agriculteurs se préparent activement. Ce village, célèbre pour ses chrysanthèmes, roses et dahlias, joue un rôle clé dans l’approvisionnement en fleurs de Hanoï et des régions voisines.

Nguyên Van Binh, un producteur de fleurs du village de Tây Tuu, a déclaré que le temps était favorable à la culture. Son jardin présente une grande variété, avec notamment des chrysanthèmes, des roses et des violettes, dont beaucoup sont récoltées en prévision du Nouvel An lunaire.

Le Têt, la célébration la plus importante du Vietnam, est un moment de rassemblement familial et de respect des traditions. Pour garantir une expérience agréable et sûre, des mesures strictes sont mises en place, incluant des contrôles de circulation, des mesures contre les incendies, un assainissement rigoureux, ainsi que des infrastructures pratiques comme des parkings et des toilettes publiques.

Les marchés floraux de Hanoï ne sont pas seulement une activité commerciale. Ils incarnent la vitalité et l’esprit du Têt, représentant une expérience incontournable pour quiconque souhaite plonger dans l’atmosphère unique de cette fête emblématique.

Thúy Hà/CVN