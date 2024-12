Marché aux fleurs du Têt 2025 à Hô Chi Minh-Ville, une fête fluviale unique

Le Comité populaire du 8 e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville, a annoncé les détails de l’organisation du marché aux fleurs de printemps " Trên bên, duoi thuyên " (Sur le quai et dans le bateau) à l’occasion du Têt 2025. Cet événement, qui se tiendra du 14 au 28 janvier 2025, apportera un espace coloré et les saveurs typiques du Têt sur les rues Nguyên Van Cua et Bên Binh Dông.

>> Hô Chi Minh-Ville : La prime moyenne du Têt 2025 marquent une progression de 3,3%

>> Les entreprises lancent des cadeaux du Têt 2025 à des prix abordables

Un point fort de cette édition sera le marché aux fleurs sur le canal Tàu Hu, qui recréera de manière vivante les scènes traditionnelles du Têt dans la région fluviale du Sud. L’image des bateaux chargés de fleurs d’abricotiers, de chrysanthèmes jaunes et de soucis évoquera non seulement l’atmosphère éclatante du printemps, mais aussi l’effervescence des anciens marchés du Têt.

Avec 689 emplacements commerciaux, dont 634 pour les fleurs et 55 pour les fruits et légumes, le marché promet de satisfaire tous les besoins des habitants et des touristes, qu’il s’agisse de shopping ou de loisirs.

«Ce sera à la fois un espace commercial et une destination idéale pour immortaliser de beaux moments dans une ambiance printanière débordante de vitalité. La combinaison harmonieuse de tradition et de modernité, avec des fleurs éclatantes et un cadre riche de sens, créera un lieu de rassemblement communautaire où toutes les générations pourront trouver joie et chaleur», ont souligné les représentants du Comité populaire du 8e arrondissement.

Par ailleurs, le marché aux fleurs proposera un programme culturel et artistique varié et attrayant. Du 24 au 27 janvier 2025, l’espace culturel du Sud sera animé par des spectacles spéciaux de Don ca tài tu (chant des amateurs du Sud), joués sur des barques voguant le long du canal Tàu Hu. Ces soirées artistiques incluront des performances mêlant musique folklorique, musique ethnique et musique contemporaine, offrant une expérience pour tous les goûts et tous les âges.

Le marché sera également décoré de paysages miniatures uniques, débordant de couleurs printanières et de beauté culturelle. Parmi les points forts, l’espace floral dalatois recréera la splendeur de la «ville des fleurs». Le sentier du patrimoine immatériel de la province de Vinh Long mettra en valeur la culture traditionnelle à travers des images et récits captivants. Dans le quartier des vieilles maisons de Bên Binh Dông, la rue Nghia Hoa offrira un espace chaleureux et empreint d’émotions.

La rue des calligraphes constituera un autre point d’intérêt, où les visiteurs pourront admirer de magnifiques œuvres de calligraphie célébrant l'arrivée du nouveau printemps.

De plus, le pont piétonnier n°7 sera illuminé par des lumières artistiques scintillantes et des lanternes en forme de lotus seront lâchées sur le canal Tàu Hu. Ces éléments orneront non seulement l’espace mais transmettront également un message d’amour pour la nature, la culture et la solidarité communautaire en cette période festive.

Dix-neuf festivals et événements culturels

En complément, le marché présentera une zone dédiée aux produits régionaux spécifiques et aux produits OCOP (A chaque commune son produit) des provinces comme Binh Phuoc, Binh Thuân, Ninh Thuân, Dông Thap, Vinh Long, Bên Tre, ainsi que de la ville de Dà Lat. Ces stands mettront en avant des produits artisanaux, agricoles et culturels de haute qualité, reflétant l’identité propre de chaque région.

Le marché aux fleurs de printemps fait partie des 19 festivals et événements culturels typiques de Hô Chi Minh-Ville. Chaque année, le comité d’organisation célèbre les grandes fêtes de la ville et met en place le marché aux fleurs printanier «Sur le quai et dans le bateau» à l’occasion du Nouvel An lunaire.

Cet événement constitue une tradition culturelle unique du Têt, un lieu d’échanges économiques et culturels entre les régions et une destination touristique incontournable. Il offre également une opportunité de vendre des fleurs, des plantes ornementales, des fruits et des spécialités régionales pour satisfaire les besoins des résidents comme des visiteurs.

Enfin, le marché aux fleurs de printemps est une opportunité pour le 8e arrondissement de promouvoir ses produits culturels et ses services touristiques auprès des visiteurs nationaux et internationaux. Cet événement attirera non seulement les touristes mais contribuera aussi à dynamiser le développement socio-économique.

Texte et photos : Minh Thu + CTV/CVN