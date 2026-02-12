Les marchés de Hanoi s’animent à l’approche du Têt 2026

À quelques jours du Nouvel An lunaire (Têt) du Cheval, Hanoï est entrée dans la haute saison des achats de fin d’année. Les couleurs éclatantes des fleurs de pêcher et le flot continu de clients pressés dans les rues commerçantes et les marchés traditionnels annoncent l’arrivée du printemps.

Une récente enquête révèle que les prix des fleurs n’ont que légèrement fluctué cette année grâce à des conditions météorologiques favorables. Le prix des fleurs de pêcher varie de 200.000 dôngs à plusieurs millions de dôngs, selon leur taille et leur forme.

Outre les fleurs traditionnelles comme les pêchers, les kumquats et les spirées de Thunberg, la demande d’orchidées phalaenopsis et de fleurs importées a augmenté de 15 à 20% sur un an, témoignant de la diversification croissante des préférences des consommateurs.

Bui Thi Mai, fleuriste dans la rue Hang Ruoi, a constaté une forte hausse de la fréquentation de son étal depuis le milieu du douzième mois lunaire, notamment en fin d’après-midi et en soirée.

"Nous avons dû augmenter proactivement nos approvisionnements en fleurs importées et en compositions artificielles pour répondre à la demande croissante", a-t-elle ajouté.

Le marché des décorations pour le Têt est tout aussi dynamique, notamment dans les zones commerçantes réputées comme la rue Hàng Ma et le marché Dông Xuân. Malgré les fluctuations économiques actuelles, les dépenses de consommation n’ont pas connu de chute, augmentant même légèrement en volume, portées par une offre plus variée de modèles qui correspondent mieux à l’évolution des goûts.

Vu Nu Huyên Linh, habitante du quartier de Hoàn Kiêm, a indiqué qu’aux côtés des articles traditionnels, les décorations artisanales en bambou, en rotin et en carton constituent une nouvelle tendance.

"La diversification des produits, des articles abordables aux gammes haut de gamme, contribue non seulement à stabiliser le marché, mais aussi à répondre aux exigences esthétiques de plus en plus raffinées des Hanoïens dans la vie urbaine moderne", a-t-elle souligné.

Marché de la décoration

Nguyên Cuong, habitant du quartier de Dông Da, a déclaré que pour lui, la joie du Têt ne se résume pas aux achats, mais inclut également le plaisir de flâner dans les rues et de choisir soi-même les décorations pour sa maison. Il a ajouté que les prix seront peut-être légèrement plus élevés que l’an dernier, mais que le Têt doit rester synonyme d’abondance pour que l’esprit festif soit pleinement présent.

Le dynamisme du marché de la décoration reflète non seulement le désir d’embellir son intérieur, mais souligne également l’optimisme et la bonne humeur des Hanoïens qui envisagent une année sereine et prospère.

La diversification des produits a permis aux commerçants de fidéliser leur clientèle tout en créant une ambiance commerciale animée à l’approche du Têt.

Au-delà des plantes ornementales et des décorations d’intérieur, l’engouement pour les achats du Têt s’est également fortement étendu à l’alimentation et aux produits ménagers. Sur les marchés traditionnels et dans les supermarchés, les prix des produits alimentaires de première nécessité sont restés stables cette année, grâce à une gestion proactive de l’offre par la ville, ce qui a permis aux consommateurs de faire leurs achats en toute confiance.

Malgré l’efficacité des modes de vie modernes et des applications de livraison, de nombreux Hanoïens apprécient toujours l’effervescence des rues à l’approche du Têt.

Dans la fraîcheur de fin d’année, le Nouvel An lunaire approche à grands pas, une atmosphère à la fois animée et joyeuse qui emplit les rues. Le Têt arrive porteur d’une énergie festive, mais aussi d’espoirs pour une nouvelle année d’abondance, de nouveaux départs et de paix.

