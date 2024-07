Les lycéens lao rivalisent de connaissances sur la victoire de Diên Biên Phu

Trois cents élèves du lycée d’amitié Laos - Vietnam dans la province de Savannakhet, au Centre du Laos, ont participé jeudi 4 juillet au concours de connaissances sur la victoire de Diên Biên Phu et l’Accord de Genève sur la cessation des hostilités au Vietnam (21 juillet 1954).

>> 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu : félicitations de Cuba au Vietnam

>> Un séminaire en Italie souligne l'impact mondial de la Victoire de Diên Biên Phu

>> Le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, le point d'orgue du mois de mai

Photo : VNA/CVN

Les candidats ont répondu aux questionnaires à choix multiples en ligne ou sur papier lors de l’événement sous les yeux de la consule générale du Vietnam à Savannakhet, Dang Thi Hai Tâm, des représentants du Service provincial de l’éducation et des sports, des lycéens, de leurs professeurs et de leurs parents.

Anousone Soutthivong, directeur adjoint du Service de l’éducation et des sports de la province de Savannakhet, a déclaré que le concours a aidé les élèves à comprendre en profondeur l’histoire de la victoire de Diên Biên Phu et l’Accord de Genève sur la cessation des hostilités au Vietnam.

Le 7 mai 1954, le Vietnam entrait dans l’Histoire avec sa victoire retentissante de Diên Biên Phu, victoire qui allait conduire à la signature des accords de Genève sur la fin de la guerre et le rétablissement de la paix en Indochine.

Avec l’Accord de Genève, pour la première fois dans l’histoire, les droits nationaux fondamentaux du Vietnam que sont l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales ont été officiellement affirmés dans un traité international, reconnus et respectés par les pays et les parties ayant pris part à la Conférence de Genève sur l’Indochine en 1954.

Anousone Soutthivong a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l’État et au peuple vietnamien pour leur soutien et leur aide précieuse, opportune et efficace au Laos au cours des périodes précédentes ainsi que dans l’œuvre de développement du Laos.

À l’issue du concours, le comité d’organisation a décerné un premier prix, deux deuxièmes prix et trois troisièmes prix aux élèves gagnants.

VNA/CVN