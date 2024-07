Le Vietnam priorise l’égalité d’accès à la technologie numérique pour tous

>> Des progrès dans l’autonomisation et le renforcement des capacités des femmes

>> L’égalité des sexes progresse dans les régions peuplées de minorités ethniques

Photo : VNA/CVN

Le programme national de transformation numérique du Vietnam vise à réduire la fracture numérique en élargissant l’accès à Internet aux zones rurales et défavorisées, en améliorant les connaissances numériques et en renforçant le soutien aux groupes vulnérables, a-t-il fait savoir lors du dialogue sur les technologies émergentes avec le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Volker Türk.

Le diplomate vietnamien a affirmé l’engagement du Vietnam à promouvoir les droits de l’homme dans un contexte de révolution technologique numérique, en particulier le développement rapide d’Internet et de l’IA.

Étant donné que la prolifération des moyens de communication a entraîné des défis tels que les fausses nouvelles et la désinformation, le Vietnam appelle à une coopération renforcée entre les pays et les organisations régionales et internationales pour partager leurs expériences et se coordonner afin de répondre et d’établir des normes mondiales sur le développement durable basées sur les technologies émergentes, a-t-il souligné.

Plus tard, lors du dialogue avec le rapporteur spécial de l’ONU sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, Cung Duc Hân a estimé que la réduction de la pauvreté était l’une des réalisations les plus remarquables de la communauté internationale.

Alors que le monde entier est confronté à un risque élevé de retour à la pauvreté en raison de l’impact des conflits et du changement climatique, le Vietnam appelle la communauté internationale à s’unir pour trouver des solutions à ce problème, a-t-il déclaré.

Il a indiqué que le Vietnam a été salué par la communauté internationale pour sa réduction de la pauvreté, ajoutant que la mise à jour de l’indice mondial de pauvreté multidimensionnelle par le PNUD et l’Oxford Poverty and Human Development Initiative de l’Université d’Oxford en 2023 a montré que le Vietnam est l’un des 25 pays qui ont réduit de moitié la pauvreté multidimensionnelle en 15 ans.

VNA/CVN