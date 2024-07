Le Premier ministre exige une réponse proactive aux fortes pluies dans le Nord

Photo : VNA/CVN

Il faut faire preuve d’une grande vigilance et de se concentrer sur la direction de la réponse aux pluies et inondations pour assurer un maximum de sécurité à la population, minimiser les pertes en biens, a-t-il ordonné dans un télégramme aux divers ministères et aux président des Comités populaires des provinces de Cao Bang, Bac Kan, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bai, Tuyên Quang, Son La, Diên Biên, Lai Châu, Hoà Binh, Phu Tho, Thai Nguyên et Lang Son.

Selon les prévisions du Centre national de prévision hydrométéorologique, de violents orages accompagnés de fortes pluies ont commencé à s’abattre depuis mardi soir 2 juillet sur la région montagneuse et moyenne du Nord, provoquant de 40 à 80 cm, voire plus de 150 cm de précipitations par endroits. Un régime d’averses parfois orageuses s’est mis en place dans le delta du fleuve Rouge.

Photo : VNA/CVN

Les sols sont saturés et certains cours d’eau tels que les rivières Dà, Thao et Lô sont devenues réactives aux pluies, avec des débordements possibles en amont, des risques de crues soudaines et de glissements de terrain dans les zones montagneuses et des risques d’inondations dans les zones basses dans les provinces montagneuses du Nord.

Assurer la sécurité des habitants

Le chef du gouvernement a demandé aux provinces concernées de se mobiliser pour assurer la sécurité des habitants, au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de suivre de près la situation et d’en informer les organes compétents, au ministère de l’Agriculture et du Développement rural de diriger les mesures pour assurer le fonctionnement sûr des lacs-réservoirs et des activités agricoles et industrielles.

Il a également demandé au ministère des Transports de travailler en collaboration avec les localités pour garantir la sécurité du trafic, notamment sur les axes routiers principaux ; et aux ministères de la Défense, et de la Police de collaborer avec les forces stationnées sur place pour assister les localités dans les efforts contre les catastrophes naturelles.

VNA/CVN