Un séminaire en Italie souligne l'impact mondial de la Victoire de Diên Biên Phu

Photo : VNA/CVN

Le séminaire a attiré des représentants du Parti communiste italien, du Parti de la refondation communiste d'Italie, de l'ambassade de France en Italie, de l'Université de Palerme et de la consule honoraire du Vietnam à Turin, Sandra Scagliotti, entre autres.

Dans son discours de bienvenue, l'ambassadeur Duong Hai Hung a mis en lumière l'importance de la victoire non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour le monde entier, en particulier pour les peuples opprimés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine.

Cristina Cirillo, membre du Comité central du Parti communiste italien, a déclaré que la victoire avait une signification non seulement pour la révolution vietnamienne mais qu'elle constituait également une source d'inspiration pour les mouvements de libération nationale, marquant le début de la fin du colonialisme mondial.

Le Vietnam est devenu un modèle mondial dans la lutte contre le colonialisme et l'impérialisme, pour la liberté, l'indépendance et l'autodétermination des peuples et 70 ans plus tard, la Victoire de Diên Biên Phu continue d'inspirer la résistance contre l'injustice et l'oppression, a-t-elle ajouté.

Giovanni Russo Spena, ancien sénateur et représentant du Parti de la Refondation communiste, a également partagé cette vision, soulignant la capacité du Vietnam à marquer l'histoire, non seulement à travers des événements tels que la Victoire de Diên Biên Phu, mais aussi aujourd'hui, en restant ferme dans un monde de plus en plus instable.

Il a affirmé que le Vietnam est un exemple d'une nouvelle approche multipolaire sage, équilibrée et stable pour les communistes italiens et prend la tête de la construction d'une "communauté mondiale de sécurité pour tous".

VNA/CVN