Dà Nang renforce sa coopération dans l'échange d'étudiants avec la préfecture de Nagasaki

Photo : Quôc Dung/VNA/CVN

Nguyên Thi Anh Thi a expliqué que depuis 2013, l'Université préfectorale de Nagasaki et le Département des affaires étrangères de Dà Nang ont lancé un programme d'échange de stagiaires. En 2017, un protocole d'accord a été signé entre les deux parties, axé principalement sur l'échange d'étudiants internationaux.

Elle a aussi souligné que l'Université préfectorale de Nagasaki avait joué un rôle important dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon, et plus spécifiquement entre Dà Nang et les localités japonaises.

Les responsables de Dà Nang invitent l'Université de Nagasaki à continuer de se coordonner et de soutenir les autorités locales, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la santé, a-t-elle ajouté.

Lors de la rencontre, Satomi Iwashige, vice-présidente de l'Université préfectorale de Nagasaki, a mentionné que l'Université avait envoyé de nombreux stagiaires et enseignants à Dà Nang ces dernières années, obtenant ainsi de bons résultats. Le nombre d'étudiants inscrits augmentait chaque année.

Satomi Iwashige a reconnu le grand potentiel de développement de Dà Nang, grâce à sa belle nature et à ses habitants chaleureux, et a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec la ville à l'avenir.

Elle a également précisé que l'Université de Nagasaki avait plusieurs domaines propices à la coopération avec Da Nang, tels que les technologies de l'information, les soins infirmiers et obstétricaux.

Fondée en 1950, l'Université préfectorale de Nagasaki compte actuellement plus de 3.000 étudiants. Elle a signé des accords de coopération avec 15 universités dans le monde, dont l'Université de Dà Nang.

VNA/CVN