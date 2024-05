70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu : félicitations de Cuba au Vietnam

Roberto Morales Ojeda, permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste de Cuba, a envoyé le 7 mai ses félicitations au Parti communiste du Vietnam (PCV) et au peuple vietnamiens, à l'occasion du 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai).

Dans son message publié sur les réseaux sociaux, le responsable a souligné le rôle dirigeant du Président Hô Chi Minh, du Parti communiste du Vietnam et de l'Armée populaire vietnamienne dans la victoire qui a retenti sur les cinq continents et a ébranlé le monde et marqué la défaite du colonialisme français au Vietnam.

Le même jour, le journal électronique Cubadebate de Cuba a également publié un article sur la grande cérémonie organisée par le Vietnam pour célébrer cet événement.

Selon cet article, les lecteurs cubains ont également adressé leurs félicitations aux dirigeants et au peuple du Vietnam pour leurs réalisations obtenues dans la reconstruction du pays après les deux guerres contre les colonialistes français et les impérialistes américains.

L'agence de presse espagnole EFE, le journal El Debate et Es de Latino, un site d'information pour les États-Unis et l'Amérique latine, ont également publié à cette occasion des articles sur le défilé militaire et le cortège des forces civiles au Vietnam.

VNA/CVN