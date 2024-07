Le camping prend de l’altitude et gagne du terrain à Hanoï

Loin de l’affluence estivale du littoral et des sites touristiques majeurs, les vacanciers aspirent à un autre tourisme, un camping à taille humaine et à fleur de montagne, où on surfe volontiers sur la tendance du tourisme durable.

Photo : hanoimoi.vn/CVN

À environ 40 km de Hanoï, le Parc national de Ba Vi, est une destination de choix des campeurs en quête de séjours authentiques. Au milieu d’une forêt verdoyante sur la cote 400 du parc, Nguyên Quynh Anh et ses enfants, venus de l’arrondissement de Thanh Xuân, ont planté leur toile de tente au début juin.

Nous avons choisi cet endroit pour un séjour en camping original, qui permet de nous immerger dans la nature et nous livrer à de nombreuses activités de plein air. Le tourisme de camping renforce les liens familiaux et apporte des expériences pratiques intéressantes, a-t-elle partagé.

Apportant des bienfaits de l’interaction avec la nature, favorisant le retour à la simplicité et restant accessibles au plus grand nombre, le tourisme de camping a de plus en plus la cote auprès des vacanciers, en particulier ceux voyageant en famille et en groupes d’amis.

Le parc national de Ba Vi dispose des zones éligibles au tourisme de camping, à savoir les cotes 400 et 600. Le premier mis sous la gestion du Centre d’éducation et de services environnementaux du parc national de Ba Vi et le deuxième, du centre de villégiature Melia Ba Vi Mountain Retreat, a fait savoir le directeur du centre, Nguyên Phi Hung.

La tendance aux séjours durables et responsables, y compris au camping, enrichit les offres touristiques de Hanoï, et qui rime avec retombées économiques pour les professionnels du secteur.

Le centre se coordonne avec certains fournisseurs des services de camping aux clients tels que des tentes, des barbecues dans les endroits où les feux sont autorisés, des guides qui accompagnent les touristes dans des randonnées à travers des forêts et dans la découverte des ruines des bâtiments coloniaux, des vestiges historiques et culturels, a-t-il poursuivi.

Photo : CTV/CVN

À Ba Vi, considéré comme le poumon vert de l’Ouest de la capitale, les forêts s’étendent à perte de vue, recélant ici et là des cascades, ruisseaux ou lacs ponctués de sites pittoresques. Et tous sont devenus ces derniers temps des lieux de détente pour les Hanoiens avides de grand air, de verdure et de quiétude.

En saison estivale, le camping gagne plus en attractivité auprès des touristes, y compris des étrangers désireux d’expérimenter le tourisme de nature et d’écotourisme, a constaté le gestionnaire de Melia Ba Vi Mountain Retreat, Hoàng Van Phuong.

Le directeur de l’Institut de développement du tourisme en Asie (ATI), Pham Hai Quynh, a déclaré que de nombreuses localités de Hanoi présentent un relief semi-montagneux et offre une nature charmante à souhait, très propices au développement du camping, comme Ba Vi et Soc Son.

Le responsable a également suggéré que le district de Ba Vi et d’autres localités proposant ce type de tourisme doivent avoir une stratégie de communication pour promouvoir des emplacements de camping sûrs et autorisés et étoffer les offres expérientielles selon les tranches d’âge afin de développer le tourisme de camping de manière professionnelle et durable.

VNA/CVN