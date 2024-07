Vincom organise une semaine d'expériences créatives estivales

Photo : VG/CVN

La série d'activités débute avec "Vincom Sportia Got Talent", un concours de talents artistiques et sportifs organisé dans le Nord et le Sud du pays, doté d'une valeur totale de plus de 500 millions de dôngs. Lors du lancement, les organisateurs ont annoncé avoir reçu des centaines de candidatures d'enfants venant de tout le pays.

Après la phase de sélection, les meilleurs numéros ont eu l'occasion de se produire en direct devant des milliers de spectateurs lors de la finale, qui a eu lieu le 1er juin, Journée internationale de l'enfance, dans les centres commerciaux Vincom Mega Mall et Vincom Plaza à travers le pays.

Le moment le plus impressionnant de la finale de "Vincom Sportia Got Talent" a été l'apparition de l'équipe des Germes Verts avec un rituel unique de relais de la flamme. En interagissant de manière sympathique avec les enfants, l’équipe des Germes Verts a réussi à transmettre l’esprit sportif aux générations futures.

Photo : VG/CVN

Ensuite, le Vincom Mega Mall Smart City a accueilli un événement offrant l'opportunité de rencontrer en personne une série de personnages de dessins animés célèbres tels que Hello Kitty, Conan, One Piece, Doraemon... De nombreux cadeaux attrayants offerts par Vincom ont été distribués aux enfants participant aux défis organisés dans le cadre du programme.

Une autre destination pour les familles avec des enfants est le Vincom Center Pham Ngoc Thach avec l'événement Sportia Summer Fashion - un défilé de mode qui démarre le Vincom Summer Festival. De nombreux spectateurs ont été émerveillés par les performances confiantes des petits mannequins dans les tenues de mode de la marque Xtep.

C'est également le moment d'entrer à la première étape du tournoi Vincom Sportia - Course aux factures d'achat. Ainsi, les consommateurs reçoivent immédiatement sur les stands un chèque-cadeau d'une valeur de 300.000 dôngs pour chaque facture d'achat ; la possibilité de jouer au tirage au sort d'Euro Rythme avec un prix spécial inclu d'un combo de billets d'avion et de billets pour assister à la finale de l'Euro (annoncé le 30 juin) ; combinaison de billets d'avion et de billets pour assister à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques (annoncée le 20 juillet) ; 99 ballons spéciaux Euro d'Adidas et des milliers d'autres précieux cadeaux.

En particulier, à partir du 1er juin, les clients de Vincom bénéficieront d'une nouvelle destination offrant des expériences d'achat, de gastronomie et de divertissement à l'est de Hô Chi Minh-Ville : le centre commercial Vincom Mega Mall Grand Park. Conçu avec le style "Park-In-Mall", ce centre combine harmonieusement nature et technologie.

Photo : VG/CVN

Vincom Mega Mall Grand Park dispose d'une architecture verte, avec un espace ouvert, une application de technologies modernes, un accueil de la lumière naturelle et une minimisation des impacts négatifs sur l'environnement. Ce centre commercial inclut également des espaces créatifs, tels que la forêt magique colorée, la forêt de pins et le couloir vert, promettant de devenir des lieux de prise de photos préférés des clients.

Avec une superficie de 50.000 m², c'est l'un des plus grands centres commerciaux de la région sud, abritant plus de 250 magasins de marques célèbres telles que Uniqlo, Muji, Pizza 4P's, Decathlon, Gogi, Kichi Kichi et Phuc Long.

À l'occasion de la nouvelle ouverture technique, Vincom Mega Mall Grand Park apporte aux habitants de Hô Chi Minh-Ville et de la région sud de nombreuses expériences, telles que : contempler le défilé du Carnaval Tropical dans le style hawaïen, défier la Roue de la fortune pour recevoir des cadeaux après s'être enregistrés et examinés sur Google, participer à des exercices de réalité virtuelle, et recevoir des cadeaux comme des chapeaux, des chemises et des bons d'expérience gratuits chez Anytime Fitness.

Les passionnés de culture coréenne auront la chance de visiter l'exposition culturelle K-Pop "Our Spring Day" - BT21 Pop-up Store et l’exposition gratuite de photos BTS, ainsi que K-Pop Free Dancing. Les jeunes visiteurs pourront participer à des concours de peinture, assembler des modèles Lego géants de My Kingdom, et profiter des performances et animations des mascottes de Fahasa et Skechers. Une soirée musicale joyeuse avec la participation des chanteurs Gray D et Pia Linh ainsi qu'un groupe acoustique est également prévue, attirant un large public.

Phan Phuong/CVN