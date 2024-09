Les lois doivent créer un environnement propice au développement

Photo : VNA/CVN

S’adressant à la réunion, la deuxième en septembre et la 10e cette année, le chef du gouvernement a souligné que la construction et le perfectionnement des institutions sont l’une des trois percées stratégiques ciblées, car les institutions constituent à la fois une ressource et une impulsion pour le développement.

Lors du 10e Plénum qui vient de s’achever, le XIIIe Comité central du Parti a partagé l’avis sur la nécessité de promouvoir la construction et le perfectionnement des institutions, a-t-il déclaré, soulignant qu’il est nécessaire de supprimer les goulots d’étranglement institutionnels pour que les cadres osent travailler et n’aient pas peur de commettre des erreurs.

Photo : VNA/CVN

En outre, le Comité central du Parti a exigé une intensification de la décentralisation des pouvoirs pour que les organes de niveau inférieur ne recherchent plus l’avis des autorités de niveau supérieur en toutes circonstances.

Le Premier ministre a exprimé son mécontentement face à l’incapacité de certains ministères et secteurs à rédiger plusieurs décrets dans les délais prévus et a demandé à leurs responsables de maintenir l’esprit de travail pour le bien du pays et du peuple, de penser grand, d’agir avec audace et d’oser assumer leurs responsabilités.

Le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur l’assurance maladie, le projet de loi sur les données, ainsi que les propositions visant à élaborer une loi sur la protection des données personnelles et à réviser la loi sur les investissements figurent en bonne place à l’ordre du jour de la réunion.

VNA/CVN