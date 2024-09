Le SG et président Tô Lâm rencontre des dirigeants du Parti communiste, d'organisations et des amis américains

Dans le cadre de son voyage d'affaires pour assister au Sommet de l’avenir, à la 79 e Assemblée générale des Nations unies et travailler aux États-Unis, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président Tô Lâm a tenu une rencontre le 22 septembre (heure locale) à New York avec des représentants du Parti communiste des États-Unis (CPUSA), d'organisations de la gauche et des amis américains.

Photo : VNA/CVN

Au cours de cette rencontre, les participants ont exprimé leur émotion particulière et leur soutien au Vietnam à travers des périodes. Plusieurs d'entre eux ont partagé leurs récits et leurs expériences personnelles dans la promotion de la compréhension mutuelle entre les deux peuples.

Rossana Cambron, coprésidente du Parti communiste des États-Unis, a fait part de son impression profonde et de son inspiration pour le Vietnam moderne et prospère, doté d'une économie de marché à orientation socialiste. Elle a souligné que ce modèle représentait un exemple de croissance durable visant à améliorer les conditions de vie de la population et à concrétiser la théorie de la société socialiste. Rossana Cambron a affirmé la volonté de renforcer les relations entre les deux Partis dans l'avenir.

John McAucliff, directeur exécutif du Fonds de réconciliation et de développement, a exprimé son appréciation quant à la réconciliation post-conflit entre les deux pays et au développement fort des relations bilatérales dans divers domaines, dans le cadre du partenariat stratégique intégral. Il a suggéré que le Vietnam partage son expérience pour favoriser la réconciliation et le développement des relations entre les deux nations.

Pour sa part, le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé sa gratitude et son émotion face au soutien et à l'affection des camarades communistes, des amis et du peuple américains envers le Parti, l'État et le peuple du Vietnam au fil des années.

Il a présenté les réalisations du Vietnam après près de 40 ans de Dôi moi (Renouveau) et les résultats obtenus dans la mise en œuvre des objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national du Parti. Tô Lâm a souligné l'importance du XIVe Congrès national du PCV, prévu début 2026, qui marquera une étape cruciale dans l'expansion du pays vietnamien sur sa voie inébranlable vers le socialisme.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général et président a également réaffirmé la politique extérieure du Vietnam d'indépendance, d'autonomie, de paix, de coopération, d'amitié et de développement avec d’autres pays, y compris avec les États-Unis. Il a souligné que le Vietnam contribuait activement à la paix et à la réconciliation mondiale, et participait à la résolution des défis globaux auxquels l'humanité est confrontée.

À cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm a remis l'Ordre de l'amitié à des personnes ayant apporté des contributions significatives au renforcement des relations entre les deux peuples vietnamien et américain.

Au nom des récipiendaires, John McAuliff et Cora Weiss ont exprimé leur gratitude, considérant cette distinction comme un hommage aux milliers d'Américains qui soutiennent le Vietnam. Ils se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour approfondir la compréhension mutuelle et promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays dans les années à venir.

VNA/CVN