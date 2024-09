États-Unis

Le dirigeant Tô Lâm rencontre un groupe d'intellectuels vietnamiens à Houston

Le secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), président de la République, Tô Lâm, a rencontré le 22 septembre un groupe d'intellectuels vietnamiens vivant à Houston (États-Unis), à l’occasion de son voyage d’affaires pour assister au Sommet de l’avenir, à la 79 e Assemblée générale des Nations unies et travailler aux États-Unis.

Au nom des dirigeants du PCV et de l'État vietnamien, Tô Lâm a adressé ses meilleurs vœux aux Vietnamiens aux États-Unis.

Il a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam considéraient toujours les Vietnamiens vivant à l'étranger comme une partie inséparable du pays, constatant que la communauté vietnamienne se développaient de plus en plus, apportant de nombreuses contributions précieuses au développement des États-Unis ainsi qu'aux relations entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a apprécié la vision et les contributions pratiques des intellectuels vietnamiens, peu importe où ils vivent. Il a émis son espoir que les intellectuels vietnamiens aux États-Unis et dans le monde s'uniront et continueront à apporter leur part pour un avenir de développement, vers une nouvelle ère du pays.

Soutien aux sinistrés du typhon Yagi

Représentant le groupe d’intellectuels vietnamiens à Houston, Vu Van Le a affirmé que bien qu'ils soient installés et travaillent depuis de nombreuses années aux États-Unis, les générations d'intellectuels vietnamiens n'ont jamais cessé de penser au Vietnam et tentent toujours d'apporter leur intelligence et leur enthousiasme à l'avenir du Vietnam prospère.

La jeune génération d'intellectuels vietnamiens aux États-Unis en particulier et à l'étranger en général continuera à se tourner vers leur pays d’origine avec des contributions de plus en plus pratiques, a-t-il espéré.

À cette occasion, ce groupe d'intellectuels vietnamiens a remis 10.000 USD pour soutenir les habitants des localités vietnamiennes lourdement touchées récemment par le typhon Yagi.

VNA/CVN