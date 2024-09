Grand potentiel dans le développement des liens Vietnam - Hong Kong (Chine)

Les relations entre le Vietnam et Hong Kong (Chine) ont un grand potentiel de croissance, apportant des avantages économiques et culturels majeurs aux deux parties, a déclaré la consule générale vietnamienne à Hong Kong et à Macao, Lê Duc Hanh, lors d'un événement célébrant le 79 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, qui s'est tenu le 19 septembre à Hong Kong.

S’exprimant lors de la cérémonie, la consule générale du Vietnam à Hong Kong et à Macao (Chine), a déclaré que Hong Kong constituait une porte d'entrée importante pour les produits vietnamiens vers le marché chinois en particulier et vers le réseau commercial mondial dans son ensemble et également une porte d'entrée importante pour les entreprises de Hong Kong et la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao souhaitant investir au Vietnam.

Elle a ajouté que le Vietnam et Hong Kong devraient explorer de nouveaux domaines de coopération qui correspondent à leurs objectifs de développement, tels que les services financiers et juridiques, la science et la technologie, l'innovation, l'aviation et le développement des ressources humaines.

À cette ocacsion, elle a indiqué que le Vietnam devait surmonter les graves conséquences du typhon Yagi, qui a tué plus de 300 personnes et gravement endommagé de nombreuses infrastructures.

Elle a annoncé que des individus et des organisations de Hong Kong (Chine) s'étaient unis pour aider à surmonter les conséquences du typhon par l'intermédiaire du Consulat général du Vietnam, avec un montant plus de 300 millions de dôngs envoyés au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

De son côté, le secrétaire à la Justice de la Région administrative spéciale de Hong Kong (RASHK), Lin Dingguo, a souligné que le Vietnam et Hong Kong étaient depuis longtemps des partenaires de confiance.

En 2023, le commerce bilatéral a atteint 31,3 milliards d'USD. Le Vietnam était le deuxième partenaire commercial de Hong Kong dans l'ASEAN, après Singapour, et le 7e au niveau mondial.

Le Vietnam est le 8e plus grand marché d'exportation vers Hong Kong avec un chiffre d'affaires de 17,1 milliards d'USD et le 5e plus grand importateur de Hong Kong avec une valeur de 14,2 milliards d'USD.

Lin Dingguo a déclaré que Hong Kong sert de pont entre la Chine et d'autres pays grâce à ses avantages uniques, en particulier ses services juridiques internationaux de haute qualité.

Il a estimé que les services juridiques sont un domaine de coopération à fort potentiel entre le Vietnam et Hong Kong.

