Le PM Pham Minh Chinh préside la réunion législative de septembre du gouvernement

>> Le Comité permanent de l’Assemblée nationale clôt sa réunion législative d’avril

>> Le PM préside une réunion sur la législation visant à stimuler la croissance

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a ouvert la réunion en exprimant sa profonde sympathie et ses condoléances aux familles des victimes, en particulier à celles qui ont perdu des êtres chers ou sacrifié leur vie dans le typhon Yagi et les inondations qui ont suivi.

Il a hautement apprécié les efforts des comités locaux du parti, des autorités et des forces armées, ainsi que de la population de tout le pays pour faire face au typhon et aux inondations, et a souligné de nombreux actes de solidarité qui reflètent l’unité nationale et la solidarité dans ces dures épreuves.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que la construction et le perfectionnement des cadres institutionnels constituent la percée la plus importante et une force motrice et une ressource pour le développement.

Priorité absolue du gouvernement

Dans ce contexte, il a déclaré que la priorité absolue du gouvernement et du Premier ministre en matière de leadership, de direction et de gestion est de s’attaquer rapidement aux difficultés, aux obstacles et aux goulots d’étranglement institutionnels, ainsi que d’exploiter tout le potentiel et de libérer toutes les ressources pour le développement socio-économique.

Il a noté que la réunion législative de septembre, la neuvième en 2024, examinera et donnera des avis en vue de l’approbation de cinq projets de loi et propositions, qualifiant la modification et le complément de ces textes d’une grande nécessité.

Ces textes comprennent le projet de loi sur l’investissement public (amendée) ; le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur la planification, la loi sur l’investissement, la loi sur l’investissement en partenariat public-privé et la loi sur les appels d’offres ; le projet de loi portant modification et complément de certains articles de la loi sur le budget de l’État, la loi sur la gestion et l’utilisation des biens publics, la loi sur les réserves nationales, la loi sur la comptabilité, la loi sur l’audit indépendant, la loi sur les valeurs mobilières et la loi sur l’administration fiscale ; et les propositions sur l’élaboration de la loi sur le journalisme (amendée) et de la loi sur la promulgation des documents juridiques (amendée).

Constatant un énorme volume de travail à accomplir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministres et aux chefs des agences de niveau ministériel de fournir des idées claires et de se concentrer sur la discussion des questions importantes et de ceux qui ont des opinions divergentes pour assurer le progrès et la qualité de la réunion.

VNA/CVN