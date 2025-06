La reprise du train international Chine - Vietnam donne un nouvel élan pour les relations bilatérales

>> Vietnam - Chine : reprise des trains de passagers internationaux dès le 25 mai

>> Vietnam - Chine : vers une fluidification du commerce des produits agricoles

>> Vietnam et Chine renforcent des liens de coopération judiciaire

Photo : VNA/CVN

Selon l’article, le récent retentissement de la sirène du train T8701 à la gare de Nanning (Guangxi, Chine) marque officiellement le retour à la vie de la ligne ferroviaire stratégique entre la Chine et le Vietnam, après cinq années d’interruption. Cette relance symbolise l’entrée des relations sino-vietnamiennes dans une nouvelle phase de développement dans les domaines du transport, de l’économie, du commerce, du tourisme et des échanges culturels. Le redémarrage de cette ligne ne représente pas seulement la remise en service d’un axe ferroviaire, mais constitue aussi un symbole fort de l’amitié et de la coopération entre les deux pays.

L’article souligne que cette connexion offre des options de transport accrues pour les populations des deux pays. Ce train international adopte un mode de fonctionnement "départ le soir, arrivée le matin", avec un trajet réduit à moins de 12 heures entre Nanning et Hanoï, permettant ainsi une économie significative de temps et de frais d’hébergement pour les passagers.

Encore plus remarquable : le train utilise une technologie innovante sur le tronçon vietnamien, résolvant le problème de l’écartement différent des voies ferrées entre les deux pays. Grâce à cela, aucun changement de train à la frontière n’est nécessaire, assurant une liaison fluide.

Photo : CTV/CVN

Ces dernières années, le commerce bilatéral entre la Chine et le Vietnam n’a cessé de croître, atteignant 88,359 milliards de dollars au cours des quatre premiers mois de 2025, soit une hausse de 10,7% par rapport à la même période de l’année dernière. Le transport ferroviaire est devenu un moyen stratégique pour l’acheminement de produits électroniques, de denrées agricoles et d’autres marchandises, grâce à son efficacité et sa stabilité.

Par exemple, des fruits frais vietnamiens comme les pitayas ou les mangues peuvent désormais entrer sur le marché chinois en moins de 48 heures via le "train express", ce qui a entraîné une augmentation de 150% des commandes. Avec la reprise du trafic passagers, l’efficacité logistique sera encore améliorée, ouvrant de nouvelles opportunités de coopération pour les entreprises des deux pays.

L’article insiste sur le fait que, dans le cadre du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques sino-vietnamiennes et de l’Année des échanges humanistes Chine - Vietnam, cette ligne ferroviaire constitue un nouveau pont pour les échanges culturels, permettant de renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples.

La réouverture du train international Chine - Vietnam n’est pas seulement une poursuite de la coopération amicale du passé, mais aussi le point de départ d’un développement commun vers l’avenir. L’article conclut que ce train est comme une perle incrustée dans le grand plan de coopération sino-vietnamienne, insufflant une dynamique durable à la construction d’une communauté d’avenir partagé entre les deux nations.

VNA/CVN