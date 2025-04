Les jeunes volontaires - vivre comme les fleurs d’acier

Animées par de nobles idéaux, la soif de s’affirmer et de contribuer, que ce soit en temps de guerre ou de paix, des générations de jeunes vietnamiens ne craignent pas les difficultés, prêts à consacrer leur force et leur jeunesse au pays.

Photo : VNA/CVN

En particulier, dans les moments difficiles de la guerre de résistance contre les impérialistes américains, les jeunes volontaires constituent une force de choc, allumant l’esprit de dévouement et de combat dans toutes les couches de la population, apportant une grande contribution à la victoire globale de la nation.

Tous pour le front

En 1954, la guerre de résistance contre les colonialistes français s’est terminée victorieusement, mais le pays reste divisé. Le peuple vietnamien réalisait simultanément deux tâches stratégiques : la construction du socialisme au Nord et la poursuite de la révolution nationale et démocratique populaire au Sud, en vue de parvenir véritablement à l’indépendance et à la réunification nationales.

Depuis 1964, les impérialistes américains ont étendu leur guerre d’agression, mené une "guerre locale" dans le Sud, intensifié leurs attaques contre le Nord, et le pays tout entier vibrait d’un esprit résistance. Conscient de la mission historique et du rôle et de la responsabilité de la jeunesse, le mouvement révolutionnaire patriotique a fait tâche d’huile parmi la jeune génération dans toutes les provinces du Nord.

Face aux besoins urgents de la guerre, le Premier ministre a émis, le 21 juin 1965, la Directive n°71/TTg-CN sur l’organisation des "Brigades de choc de la jeunesse anti-américaines pour le salut national", avec pour mission de fluidifier la circulation sur les axes importants et d’assurer l’acheminement des approvisionnements du Nord vers le champ de bataille du Sud.

En dix ans, de 1965 à 1975, le nombre des jeunes volontaires s’est élevé à près de 290.000. La Force des jeunes volontaires du Nord a ouvert 102 routes stratégiques d’une longueur totale de 4.130 km, transporté plus de 100.000 tonnes d’armes, de munitions et de nourriture, rebouché des dizaines de milliers de cratères pour remettre les routes en état et désamorcé plus de 10.000 bombes ennemies.

"Trois prêts" et "Cinq volontariats"

Les grands mouvements de jeunes volontaires tels que "Ba san sàng" (Trois prêts) et "Nam xung phong" (Cinq volontariats) ont non seulement contribué à la victoire générale du pays, mais ont également été un témoignage de la force de l’unité, de l'esprit créatif et de la capacité à surmonter les difficultés du peuple vietnamien.

Lancé par les jeunes de Hanoï en 1964, le mouvement "Trois prêts" appelle les jeunes à être prêts à combattre, à rejoindre les forces armées et à aller partout où la Patrie en a besoin.

Plus de cinq millions de membres de l’Union de la jeunesse et jeunes gens ont rejoint les forces armées dans la lutte de résistance ; plus de 133.000 membres de l’Union de la jeunesse, dont plus de 69.000 femmes, ont participé aux brigades de jeunes volontaires.

Lancé dans le Sud en mars 1965, le mouvement "Cinq volontariats" témoigne de la détermination des jeunes du Sud à combattre l’ennemi et à libérer leur terre natale. Il consiste à se porter volontaire pour détruire de nombreuses forces ennemies, à se porter volontaire pour rejoindre l’armée et participer à la guérilla, à se porter volontaires comme travailleurs civils et comme jeunes volontaires pour servir en première ligne, à se porter volontaires pour lutter politiquement, et à se porter volontaires dans la production agricole.

Le mouvement "Cinq volontariats" s’est renforcé de plus en plus, devenant un appel à des milliers de jeunes du Sud à surmonter toutes les difficultés et les épreuves pour combattre et gagner.

Depuis 1966, le mouvement "Cinq volontariat" a été porté à un nouveau niveau, contribuant de manière significative à briser le plan de "recherche et destruction" et de "pacification" des forces américano-fantoches pendant la saison sèche de 1966-1967.

Avec le mouvement "Trois prêts", il a créé un fort élan révolutionnaire, contribuant ainsi à la victoire finale.

Ces mouvements ont suscité le patriotisme et l’esprit d’engagement de millions de jeunes, créant une puissante vague révolutionnaire. Les jeunes volontaires ont apporté une contribution importante à la victoire globale de la guerre de résistance contre les impérialistes américains, à la libération du Sud et à la réunification nationale.

VNA/CVN