Hô Chi Minh-Ville lance ses campagnes estivales de volontariat

Ainsi, le programme de volontariat d'été 2024 se déroulera du 2 juin au 4 août avec 4 campagnes : Été vert, Suivre un mouvement vert, Vacances roses, Poinciana rouge et 2 programmes : Soutiens pour la saison des examens d’entrée universitaire, Tuteur-enseignant en chemises bleues.

Les jeunes volontaires réaliseront quatre projets clés au cours de l'été tels que “Rivière de Saigon - rivière de ma ville», «L'île de la jeunesse» dans la commune insulaire de Thanh An, l'amélioration du paysage de la rue Vo Chi Cong (ville de Thu Duc) et la numérisation des pierres tombales des martyrs au cimetière des martyrs de Hô Chi Minh-Ville (phase 2).

Temps fort de ce programme, des volontaires internationaux et vietnamiens uniront leurs forces pour organiser des cours d'anglais intensifs et gratuits, ainsi que des activités ludiques pour les jeunes. Des échanges interculturels et intergénérationnels enrichissants !

Nouveautés

Les programmes et campagnes de volontariat d'été à Hô Chi Minh-Ville comportent de nombreuses nouveautés qui visent en particulier à renforcer l’idée de « Connecter les bénévoles - Répandre l'amour », en créant du lien entre des organisations, des clubs, des équipes et des groupes de bénévoles du pays et de l'étranger (Plus de 100 clubs et équipes de bénévoles, groupes et organisations sont attendus). Via le portail d'information de connection des bénévoles, le Comité d’organisation espère attirer 125.000 jeunes volontaires.

Les programmes et les campagnes concerneront la mise en œuvre d'enjeux majeurs sur lequel la ville se concentre tels que la transformation numérique, la plantation d'arbres et l'augmentation des espaces verts en cohérence avec l’objectif net zero.

Cette année, le programme se concentrera sur les activités bénévoles, le transfert des résultats de recherche vers les localités qui en ont besoin, la réalisation d’enquêtes, d’évaluations et de recherches conformément aux commandes locales, et la création des conditions propices à un usage optimal de l'expertise des étudiants, des enseignants et des jeunes intellectuels.

Par ailleurs, une équipe spéciale se consacrera à l'accompagnement des quartiers et hameaux nouvellement créés dans le cadre du réaménagement administratif de Hô Chi Minh-Ville afin de garantir une mise en œuvre optimale des programmes.

Le programme de volontariat d'été 2024 à Hô Chi Minh-Ville promet un été riche en actions concrètes, en solidarité et en échange. L'engagement des jeunes volontaires contribuera à l'amélioration du cadre de vie, à la promotion de l'éducation et à la préservation de la mémoire collective, tout en favorisant le développement durable de la ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN