Campagne d’été des jeunes volontaires à Trà Vinh

Photo : VNA/CVN

La campagne d’été 2024 se déroule de juin à fin août, la période de pointe s'étendant du 1er juillet au 10 août, dans 106 communes, quartiers et bourgs de la province. Plus de 3.000 jeunes y participent.

En 2023, la campagne d'été des jeunes volontaires dans la province a vu la participation de plus de 25.000 personnes avec la mise en œuvre de 415 projets et travaux d'une valeur totale de plus de 13 milliards de dôngs.

VNA/CVN