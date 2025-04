Ambiance festive pour accueillir le Nouvel An traditionnel Chôl Chnăm Thmây

>> Kien Giang: voeux aux Khmers à l’occasion de la fête Chol Chnam Thmay

>> Célébrer la fête du Chol Chnam Thmay et le 50e anniversaire de la réunification du Vietnam

>> Chol Chnam Thmay : lettre de félicitations du Premier ministre aux Khmers

Le Têt Chôl Chnăm Thmây n’est pas seulement une grande fête pour les Khmers au Vietnam, mais aussi un événement important au Cambodge, au Laos, en Thaïlande et au Myanmar. Il était organisé conjointement par l’Union des organisations d’amitié de la mégapole du Sud (HUFO) et l’Association d’amitié Vietnam - Asie du Sud-Est.

"C’est l’occasion pour la communauté khmère de préserver et de promouvoir son identité culturelle, de renforcer la solidarité communautaire", a souligné le vénérable Thich Thiên Tâm, vice-président du Conseil d'administration de l'Église bouddhique du Vietnam et abbé de la pagode Phô Minh, dans le district de Go Vâp à Hô Chi Minh-Ville.

L’événement est célébré après les récoltes, pour se réjouir de l’abondance et souhaiter une nouvelle année paisible et prospère, dans le confort et la plénitude.

Dans une ambiance joyeuse à l’approche du Têt Chôl Chnăm Thmây, bonzes, fidèles, responsables, invités et de nombreux habitants se sont rassemblés à la pagode Phô Minh pour célébrer ensemble.

Lors de la cérémonie, le vice-président de l’Union municipal des organisations d’amitié, Hô Xuân Lâm, a déclaré que le Vietnam, le Cambodge, le Laos, le Myanmar et la Thaïlande sont des pays frères et proches, vivant ensemble au sein de la communauté de l’ASEAN, avec de nombreuses années de coopération et d'entraide mutuelle. "Ils ont toujours partagé joies et épreuves dans l’œuvre de construction et de développement de leurs pays respectifs, en s’efforçant de bâtir une communauté de l’ASEAN pacifique, stable, coopérative et prospère", souligne-t-il.

"Cet événement s’inscrit dans le cadre des nombreuses activités visant à renforcer la compréhension mutuelle entre le Vietnam et ses pays voisins, à promouvoir les échanges culturels et la coopération multiforme entre le peuple vietnamien - et particulièrement celui de Hô Chi Minh-Ville - et ses amis internationaux", affirme-t-il.

Le vénérable Thich Thiên Tâm a affirmé que l’unité est une force fondamentale. Ainsi, toute célébration festive dans un des pays d’Asie du Sud-Est comme le Vietnam, le Laos, la Thaïlande ou le Cambodge - si proches au sein de l’ASEAN - constitue un moment précieux que nous partageons avec responsabilité.

"Nous prions pour que l’harmonie et l’union entre nos pays, entre nos peuples, se développent durablement à jamais", déclare-t-il.

Khamxavat Linda, étudiante lao en 2e année à l’Université de finance et comptabilité, a partagé que c’est la deuxième année qu’elle célèbre la fête avec ses amis à Hô Chi Minh-Ville, dans une ambiance joyeuse, empreinte de solidarité et de traditions communes.

Cette année est d’autant plus spéciale que la ville célèbre les 50 ans de la Libération du Sud et de la Réunification du pays, avec de nombreuses activités festives mettant en lumière la fraternité entre le Vietnam et le Laos. "En plus des spectacles et des échanges culturels entre étudiants d’universités, Linda et ses camarades cambodgiens ont eu la chance de voir +le film Tunnels : Sun in the dark+ (Tunnels : Soleil dans l'obscurité)," raconte-t-elle avec enthousiasme.

Texte et photo : Huu Long - Câm Sa-DL/CVN