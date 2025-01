Des trésors littéraires vietnamiens

>> Encourager la lecture chez les jeunes

>> Fêter la Journée du livre et de la culture de la lecture avec Nguyên Nhât Anh

>> Une semaine du livre pour enfants en partenariat entre Fahasa et Scholastic

Lancées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, ces Nuits de la lecture ont su attirer, au fil des éditions, un public de plus en plus large. Étendues à l'international grâce aux réseaux des centres culturels et des Instituts français, l’Institut français du Vietnam (IFV) a ainsi organisé la Première Nuit de la lecture à Hô Chi Minh-Ville, avec le soutien de l’IDECAF (Institut d’échanges culturels avec la France) et de sa médiathèque.

Des passionnés de lecture

Ce premier événement a été mené avec efficacité par Emmanuelle Charrier, directrice déléguée de l’IFV, et ses équipes. L’objectif était de faire connaître ce concept, de l’inscrire dans le long terme au Vietnam, de réunir un public amoureux des beaux textes et de créer des opportunités de connexion entre bibliothèques, librairies, auteurs, éditeurs, élèves des classes bilingues et des écoles françaises internationales, leurs parents, ainsi que les étudiants et leurs professeurs de différentes universités.

Le thème de l’édition 2025 était centré sur le "patrimoine", permettant d’aborder de manière captivante les valeurs culturelles et historiques du Vietnam. Ce thème évoque aussi bien la littérature de l’intime que l’héritage commun, mesuré à l’échelle d’un territoire, d’une nation, mais aussi les lieux et bâtiments d’intérêt archéologique, artistique, culturel, scientifique, intellectuel, religieux ou naturel.

Les contes et légendes du Vietnam

Le 21 janvier, au sein de la médiathèque, ont résonné de beaux passages de contes et légendes vietnamiennes ainsi que de nombreuses pages d’un roman français qui évoque largement le Vietnam.

Des élèves du primaire ont ouvert les lectures, un défi qu’ils ont brillamment relevé. Les extraits choisis provenaient des contes vietnamiens tels que Trê Cóc (La Silure et le Crapaud), Cây Khế (Le Carambolier), Nợ như chúa Chổm (Les Dettes du Seigneur Chôm), ou encore le célèbre Tấm Cám (Tâm et Cam). Les trois élèves qui ont interprété ce dernier texte ont été particulièrement convaincants : Il était une fois, deux demi-sœurs, l’une nommée Tâm et l’autre Cám…

Les élèves ont admirablement raconté l’histoire de Tâm, une jeune fille maltraitée par sa belle-mère et sa demi-sœur, et qui, malgré sa dure existence, garde son innocence et sa pureté.

Marguerite Duras et l’histoire du Delta du Mékong

Les étudiants du département de français de l’Université de pédagogie (spécialisés en interprétariat) ont, eux, rendu hommage à Marguerite Duras, auteure du célèbre roman L’Amant. Leur enseignante a su décortiquer cette œuvre mettant en avant la beauté du Vietnam, notamment la région du Delta du Mékong, théâtre d’une rencontre marquante :

Il répète que c’est tout à fait extraordinaire de la voir sur ce bac. Si tôt le matin, une jeune fille belle comme elle…

Le Vietnam possède un trésor littéraire riche et diversifié, notamment à travers ses mythes, légendes, contes de fées, blagues et fables. La profondeur de l'âme du peuple vietnamien y est palpable. Cette première Nuit de la lecture, qui tombait à quelques jours de la fête du Têt, avait toute sa place dans le calendrier culturel franco-vietnamien, déjà riche en événements. On attend avec impatience d’autres rencontres littéraires d’aussi bonne qualité.

Texte et photos : Hervé Fayet