"Échange de livres contre des plantes", un programme à double effet

Dans ce cadre, les gens sont appelés à apporter des livres, du papier, des vêtements, des fournitures scolaires, des jouets, des ours en peluche, des piles usagées, des briques de lait, des canettes et des produits en plastique usagés, aux lieux fixés pour échanger contre des plantes succulentes, des plantes ornementales, des graines de toutes sortes, des produits et cadeaux respectueux de l'environnement..

Cette année, le programme a eu lieu du 11 mai au 28 juillet, avec plus de 33 lieux au service des échanges de livres contre des plantes dans huit provinces et grandes villes à travers le pays, à savoir Gia Lai, Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, Cân Tho, Dà Nang, Lâm Dông, Binh Thuân et Tây Ninh.

Le programme a été réalisé par le groupe Fly To Sky du Centre national des volontaires (Vietnam National Volunteer Center - VVC), en collaboration avec plus de 30 organisations et entreprises. À savoir que le VVC a été créé par le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Il a réuni plus de 6.000 bénévoles dans les lieux d’échanges de livres contre des plantes à travers le pays.

Les organisateurs ont reçu 14 tonnes de livres et papiers de toutes sortes, plus de 25.000 produits vestimentaires, jouets, ours en peluche, près de 20.000 piles usagées, 32.000 bouteilles/canettes/briques de lait, et de nombreux autres produits usagés.

Après la réception des produits, les organisateurs les trieront, les classeront et les recycleront selon le processus. Les livres de référence et les histoires seront soigneusement classés et apportés aux bibliothèques dans des écoles et établissements de protection sociale. Les manuels scolaires, les vêtements, les jouets, les cahiers et les fournitures scolaires seront remis à des élèves en difficulté. Les vieux papiers, les briques de lait, les piles usagées, les canettes..., seront triés et recyclés pour collecter des fonds pour mener à bien les projets communautaires du groupe Fly To Sky.

Selon Lê Van Phuc, chef du Comité exécutif du programme "Échange de livres contre des plantes" 2024, le programme reçoit chaque année 10 à 20 tonnes de papier et de livres de toutes sortes. En six ans depuis son lancement, il en a reçu plus de 85 tonnes.

En outre, chaque année, le programme distribue entre 500 et 700 séries de manuels scolaires et plus de 5.000 à 10.000 livres.

Fly To Sky est une organisation caritative sociale à but non lucratif, lancée en 2018 par le jeune Lê Van Phuc - la plus jeune personne du pays à recevoir le Prix national du volontariat en 2019 (à l'époque, il n'avait que 17 ans).

Le groupe mène des activités dans tout le pays, avec deux antennes à Gia Lai et Hô Chi Minh-Ville. Il est membre des Réseaux des volontaires nationaux, affiliés au VVC.

