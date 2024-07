Le président Tô Lâm rencontre les autorités provinciales d'An Giang

>> Le vice-Premier ministre Lê Minh Khai se rend auprès des personnes défavorisées à An Giang

>> Le discours du chef du Parti sur le travail du personnel s’attire des louanges à An Giang

>> Le mangue d’An Giang à la conquête du marché mondial

>> La présidente par intérim exhorte An Giang à profiter des ressources pour le développement

>> Les pangasisus de la province d’An Giang aux normes internationales

S'agissant de la situation socio-économique locale, le secrétaire du Comité du Parti d'An Giang, Lê Hông Quang, a déclaré que malgré les difficultés, sa province avait déployé des efforts ces dernières années et avait atteint plusieurs de ses objectifs fixés.

Photo : VNA/CVN

Le Produit intérieur brut (PIB) au cours du premier semestre 2024 a augmenté de 6,6%, soit un taux supérieur à la moyenne nationale. Les secteurs avantageux tels que l'agriculture, le commerce et le tourisme, ont connu des résultats positifs. La sécurité sociale est garantie et la vie de la population s'améliore constamment. Le taux de pauvreté est de 2,07%, inférieur à la moyenne nationale de 2,93%. La défense, la sécurité et la souveraineté nationale sont maintenues, a-t-il affirmé.

De son côté, le chef de l'État s'est réjoui des réalisations obtenues ces derniers temps par An Giang et a encouragé la province à mieux exploiter ses atouts, contribuant activement au développement du delta du Mékong et, plus généralement, du pays.

Tô Lâm a appelé An Giang à continuer de renforcer l’édification et la rectification du Parti, à promouvoir la force de la grande union nationale et à s'efforcer d'augmenter le revenu par habitant, en particulier dans les zones frontalières et les zones peuplées d’ethnies minoritaires.

Traditions révolutionnaires

Il s'est dit convaincu que les autorités et la population d'An Giang atteindraient avec succès les objectifs et tâches fixés par le Congrès provincial du Parti, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Auparavant, Tô Lâm est allé offrir de l'encens et des fleurs au mémorial du président Tôn Duc Thang sur l'île du Tigre (Ông Hô), commune de My Hoa Hung, ville de Long Xuyên. Il a demandé à An Giang de continuer à préserver ce site commémoratif du président Tôn Duc Thang afin d'en faire une destination réputée pour les traditions révolutionnaires, en particulier pour la jeune génération.

À cette occasion, le chef de l’État a rendu visite à une famille d'anciens combattants révolutionnaires dans la ville de Long Xuyên, en plus de rendre hommage à Lê Phuoc Tho, ancien membre du Politburo, ancien secrétaire du Comité central du Parti et ancien président de la Commission centrale d'organisation du Parti.

VNA/CVN