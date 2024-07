Le Premier ministre Pham Minh Chinh se rend dans la province de Hung Yên

Photo : VNA/CVN

La route traversant la province septentrionale de Hung Yên, a une longueur totale de 23,83 km et représente un investissement total de plus de 1.779 milliards de dôngs (plus de 69,9 millions d’USD).

Son point de départ ayant accès à l'autoroute Hanoï - Hai Phong, se situe dans la commune de Ly Thuong Kiêt, district de Yên My, et son point final, dans la commune de Phuong Chiêu, ville de Hung Yên.

S'exprimant lors de la cérémonie, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que cette route joue un rôle, permettant de raccourcir la distance entre Hung Yên et Hanoï et d'autres villes et provinces de la région et de l'ensemble du pays, de créer un nouvel espace de développement avec de nouveaux parcs industriels, de réduire les coûts logistiques des entreprises, contribuant ainsi à un développement rapide et durable.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le chef du gouvernement a également assisté à la cérémonie de mise en chantier du projet de construction de la route Tân Phuc - Vong Phan.

D'une longueur totale de 29,2 km, ce projet nécessitera un investissement de 2.986,8 milliards de dôngs provenant du budget local.

Cette route traversera 14 communes dans trois districts d'An Thi, Tiên Lu, Phu Cu, et est considéré comme la troisième "épine dorsale" de cette province. Pour mettre en œuvre le projet, Hung Yên doit effectuer la libération de terrains d'une superficie totale de 175 hectares.

Selon Pham Minh Chinh, la construction de la route est un choix stratégique de Hung Yên. Une fois opérationnel, le projet contribuera à valoriser les avantages de la localité, à relier les districts de Hung Yên à ceux d'autres localités, créant ainsi un nouvel espace de développement.

Photo : VNA/CVN

En outre, le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu au parc industriel de Thang Long II qui est considéré comme le plus grand et moderne de Hung Yên, investi par une coentreprise avec la participation du groupe japonais Sumitomo.

Il a également visité l'usine Nippon Mektron de Mektec Manufacturing Vietnam Co., Ltd., qui produit des circuits imprimés pour appareils électroniques.

