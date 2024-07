Le chef de l'État offre de l'encens au temple dédié au Président Hô Chi Minh à Trà Vinh

Sur le site commémoratif, le président Tô Lâm et sa délégation ont respectueusement déposé des fleurs et brûlé de l'encens pour exprimer leur gratitude au défunt Président Hô Chi Minh, grand dirigeant du Parti communiste du Vietnam et du peuple vietnamien et héros de la libération nationale.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l’État a écrit dans le livre du souvenir que le temple de la province de Trà Vinh illustre non seulement les sentiments des sudistes en général et des habitants de Tra Vinh en particulier envers le dirigeant bien-aimé de la nation, mais qu'il est également un symbole de la force de la grande union, de la lutte héroïque et de la résilience de l'armée et du peuple vietnamiens.

La construction du temple commença le 10 mars 1970 et s’acheva le 26 janvier 1971.

Photo : VNA/CVN

Le temple de 16 m² a été classé au monument historique et culturel national en 1989 - le premier du genre dans la province de Trà Vinh.

Le matin du même jour, le président Tô Lâm a offert de l'encens sur la tombe de Nguyên Sinh Sac, père du Président Hô Chi Minh, sur son site de reliques dans la ville de Cao Lanh, province de Dông Thap.

VNA/CVN