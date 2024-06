L’Assemblée nationale demande de contrôler strictement la gestion et l’utilisation des ressources financières publiques

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné le rôle important de l’Audit d’État dans le contrôle de la gestion et de l’utilisation des fonds et propriétés publics, contribuant à la prévention et à la lutte contre la corruption et le gaspillage, ainsi qu’à la pratique des économies.