Les inspections thématiques se renforcent dans les domaines à risque de corruption

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a récemment signé la décision N°2821/QD-TTg approuvant un plan de renforcement des inspections et de la surveillance thématique du travail de détection, de transmission, de réception et de traitement des informations relatives aux infractions, notamment dans les secteurs sujets à la corruption et aux pratiques malsains, ainsi que dans ceux faisant l’objet de reportages médiatiques.

Le plan vise à améliorer l’efficience et l’efficacité des inspections thématiques ; à prévenir et à lutter contre la corruption et la négativité ; et à renforcer la responsabilité des organismes et des personnes chargées du traitement des informations criminelles et de renforcer la coopération entre les organismes compétents, contribuant ainsi au maintien de la discipline et de l’état de droit.

Le plan comprend des objectifs précis visant à examiner et à évaluer de manière exhaustive le travail accompli, notamment dans les domaines sensibles où la corruption ou les pratiques malsains sont plus susceptibles de se produire.

Il vise à perfectionner les mécanismes, réglementations et procédures pertinents afin de garantir la clarté des pouvoirs, des responsabilités, du champ d’application et des modalités de mise en œuvre, en s’attaquant aux problèmes liés aux inspections formalistes et aux chevauchements entre les organismes.

Ce plan souligne également la nécessité d’améliorer l’intégrité politique, le professionnalisme et l’éthique des fonctionnaires participant à ces inspections, en particulier ceux travaillant dans les services de police, les parquets, les services d’audit et les organismes connexes.

Par ailleurs, il encourage la mise en place d’une coordination interinstitutionnelle efficace dans le cadre du processus d’inspection thématique, en vue d’une approche unifiée et cohérente entre les organismes d’inspection du Parti, les forces de l’ordre, les instances judiciaires et les autres autorités compétentes, en fonction de leurs fonctions et mandats spécifiques.

Un élément clé du plan consiste à renforcer la transparence et la responsabilité dans la réception, le traitement et la résolution des plaintes et dénonciations, notamment celles relatives à la corruption et aux pratiques malsains. Il préconise également la participation du public au processus de contrôle, notamment par l’implication des élus, du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociales et des médias, conformément à la loi.

Le plan identifie par ailleurs la transformation numérique comme un maillon essentiel pour améliorer l’efficacité des inspections thématiques. Il vise à moderniser et à numériser progressivement les procédures d’inspection, ainsi qu’à mettre en place un système de données partagé entre les autorités compétentes.

Il cible divers secteurs tels que la gestion foncière, l’exploitation des ressources, les marchés publics, la finance, la banque, la fiscalité, les douanes, les entreprises publiques, la santé, l’éducation et l’action sociale. Ces domaines ont été identifiés sur la base des conclusions des inspections précédentes et des stratégies nationales de prévention et de lutte contre la corruption.

VNA/CVN