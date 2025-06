Kiên Giang appelle à investir dans 40 projets stratégiques

La province de Kiên Giang (Sud) a approuvé une liste de 40 projets à appel à investissement pour 2025, représentant un montant total estimé à plus de 226.700 milliards de dôngs (environ neuf milliards de dollars). Cette initiative vise à impulser une percée dans la stratégie de développement socio-économique locale.

Photo : VNA/CVN

Parmi ces projets, 12 projets concernent l'investissement sous forme d'investissement commercial direct national, de partenariat public-privé et d'investissement selon la loi sur l'investissement, en lien avec l'organisation du Sommet de l'APEC 2027 dans la ville de Phu Quôc. On y trouve notamment le projet d'extension de l'aéroport international de Phu Quôc ainsi qu'un centre de conférences de l'APEC de 28 hectares, comprenant des salles de conférence, un centre de presse, un musée, un palais culturel, etc.

La province lance un appel à l'investissement pour huit projets d'aquaculture marine, dans le but de concrétiser efficacement sa planification provinciale et de favoriser le développement durable du secteur. Ces initiatives visent à optimiser l'exploitation des surfaces aquatiques, à générer une valeur marchande significative, tout en assurant la protection de l'environnement.

Parmi ces projets, on trouve un projet de culture de perles combiné à l'écotourisme dans la commune de Gành Dâu (Phu Quôc), s'étendant sur 1 000 hectares; un projet d'aquaculture en mer à haute technologie, combiné à un modèle de polyculture dans la commune de Tiên Hai (Hà Tiên), couvrant 150 hectares; un autre projet similaire à Nam Du (Kiên Hai), sur 400 hectares.

Parallèlement, la province appelle à investir dans 13 projets relevant du secteur des zones industrielles et des complexes d'usines de transformation.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, sept projets supplémentaires, principalement proposés par des investisseurs à Phu Quôc, sont à l'étude. Parmi eux figurent une ligne de métro, des routes touristiques, un port maritime international d'An Thoi, ainsi qu'un vaste complexe écotouristique, de villégiature, de divertissement et de sport à Bai Khem. Un golf de 36 trous à Cua Can est également envisagé.

Kiên Giang encourage particulièrement les projets qui intègrent des technologies modernes, qui sont respectueux de l'environnement, qui génèrent une forte valeur ajoutée et qui favorisent une utilisation efficiente des terres.

La province promeut activement l'investissement en améliorant l'environnement des affaires et en facilitant l'accès aux ressources pour les entreprises. Elle espère que ces projets créeront des emplois durables, stimuleront l'économie locale et amélioreront la qualité de vie des habitants.

VNA/CVN